ASV prezidentam Donaldam Trampam un Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, piektdien tiekoties Vašingtonā, bijusi "saspringta, atklāta un brīžiem neērta diskusija", vēsta telekanāls CNN, atsaucoties uz informētiem avotiem.
"Tiešas un godīgas sarunas laikā Tramps skaidri pateica Zelenskim, ka Ukrainas līderis pagaidām nesaņems tāla darbības rādiusa raķetes," savā tīmekļvietnē raksta CNN.
To intervijā telekanālam NBC apstiprināja arī Zelenskis.
"Labi, ka prezidents Tramps neteica "nē", bet šodien [viņš] neteica "jā"," lai nodrošinātu Kijivu ar raķetēm "Tomahawk"," NBC sacīja Zelenskis.
CNN norāda, ka tas ir kārtējais piemērs tam, kā Tramps pakāpeniski tuvojas jauna bruņojuma piegādāšanai Kijivai vai jaunu sankciju noteikšanai Maskavai, bet pēc tam atkāpjas brīdī, kad Krievijas diktators Vladimirs Putins iejaucas, lai to novērstu.
"Iespējams, ka Tramps no savām sarunām [par konflikta izbeigšanu] Tuvajos Austrumos ir guvis zināmu mācību, arī par to, ka ir izdevīgi rīkoties ātri, pat ja svarīgas detaļas vēl nav atrisinātas. Šonedēļ viņš piekrita drīzumā tikties ar Putinu Ungārijā, lai veiktu vēl vienu personīgās diplomātijas mēģinājumu, pat ja miera līguma parametri joprojām ir pilnīgi neskaidri," raksta CNN.
Savukārt izdevums "Axios", atsaucoties uz avotiem, vēsta, ka Tramps tikšanās laikā Baltajā namā Zelenskim skaidri norādījis, ka viņa
prioritāte šobrīd ir diplomātija, un viņš uzskata, ka raķešu "Tomahawk" piegāde varētu apdraudēt šos centienus.
Viens no "Axios" sarunu biedriem sacījis, ka tikšanās "nav bijusi viegla".
"Neviens nekliedza, bet Tramps bija stingrs," teicis avots.
"Tramps tikšanās laikā izteica dažus skarbus paziņojumus, un dažbrīd [saruna] bija nedaudz emocionāla," sacījis cits "Axios" avots.
Trampa un Zelenska tikšanās ilgusi divarpus stundas..
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu