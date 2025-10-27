Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašais pārstāvis Kirils Dmitrijevs, kas ieradies Vašingtonā apspriest abu valstu attiecības, ir Krievijas propagandists, intervijā telekanālā CBS sacīja ASV finanšu ministrs Skots Besents.
Žurnāliste Mārgrita Brenana vaicāja ministram, vai Dmitrijevam bijusi taisnība, kad viņš vizītes gaitā ASV teicis, ka Vašingtonas sankcijas "neietekmēs Krievijas ekonomiku".
"Mārgrit, vai jūs tiešām grasāties publiskot to, ko saka Krievijas propagandists? Ko vēl viņš var pateikt," atbildēja Besents.
Krievijas ekonomika šobrīd ir kara ekonomika ar "faktiski nulles" izaugsmi un inflāciju virs 20%, norādīja ministrs.
"Un viss, ko mēs darām, mudinās Putinu uz sarunām," sacīja Besents.
"Kad jūs sakāt, ka viņš ir propagandists, vai jūs domājat, ka mums nevajadzētu klausīties neko, ko viņš saka?" vaicāja žurnāliste.
"Kā jūs domājat, kas ar viņu notiktu, ja viņš atgrieztos mājās un teiktu: "Ak, Kungs!"? Kas būtu, ja viņš televīzijā teiktu: "Tas ir briesmīgi, prezidents [Donalds] Tramps rīkojās pareizi. Tā ir maksimālā spiediena kampaņa, kas iedarbosies"," vaicāja ministrs.
"Mārgrit, ko viņš teiktu? Protams, viņš teiktu tieši to, [ka sankcijas neietekmēs ekonomiku]," raidījuma vadītājai atbildēja Besents.
"Prezidents [Donalds] Tramps tiek kritizēts par to, ka viņš it kā neko nedara. Viņš sper drosmīgu soli - un jūs citējat Krievijas propagandistu," piebilda ASV finanšu ministrs.
Dmitrijevs 24. oktobrī - neilgi pēc tam, kad Tramps bija paziņojis par Budapeštā paredzētās tikšanās ar Putinu atcelšanu, - ieradās ASV uz sarunām.
Par vizītes rezultātiem Dmitrijevs paziņoja, ka viņš "ļoti skaidri" izklāstījis Savienotajām Valstīm Putina nostāju, ka "tikai konstruktīvs un cieņpilns dialogs nesīs augļus".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu