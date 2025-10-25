Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Lūk, viedokļi, kas izskanēja, šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Vilnis Jēkabsons Rīgā: "Atbalstu režisora Alvja Hermaņa ideju par jaunu politisko kustību "Bez partijām", kas sola apvienoties, lai mainītu vēlēšanu likumu, un vēlētāji varētu balsot par konkrētiem cilvēkiem, nevis partiju sarakstiem. Protams, katrs izvirzītais deputāts būtu sīki jāatrāda sabiedrībai, lai redz viņa ieguldījumu valsts, nevis privātajā sektorā. Redzam, ka līdzšinējā partiju sistēma ir bijusi neefektīva. Aizvien biežāk presē uzzinām par lielām ķibelēm, piemēram, "Rail Baltica" dzelzceļa un tā tilta izmaksu sadārdzinājumiem, vēlmi ļaut izcirst jaunākus kokus un citām. Turklāt partijas, savtīgi cīkstoties par vēlētāju piesaisti, aizmirst galveno uzdevumu – rūpi par Latviju."
- Ēriks Rieksts Rīgā: "Esmu piedalījies "Meliorācijas likuma" izstrādē, ko pieņēma 1993. gadā un vēlāk vairākas reizes grozīja. Manuprāt, mūsdienās meliorācijai nav pievērsta vajadzīgā uzmanība, īpaši domājot par iespējamiem plūdiem. Par meliorāciju vajadzētu rūpēties Zemkopības ministrijai, pašvaldībām nav pienākums to darīt. Acīmredzot slīcēju glābšana ir pašu slīcēju rokās."
- Viesturs Kudliška Jēkabpilī: "Mediķu arodbiedrība esot izteikusi neuzticību veselības ministram Hosamam Abu Meri, taču viņš izteicies, ka no amata neatkāpšoties, sacījis, ka viņš taču naudu nedrukājot... Taču tieši viņa uzdevums ir rūpēties, lai veselības nozarei būtu vajadzīgā nauda."
- Valdis no Ozolniekiem: "Būvēt lielākas mājas ļaušot vien tiem, kas spēšot ar dokumentiem apliecināt, kur ņēmis naudu būvmateriālu iegādei... Vai tiešām par katru naglu vajadzēs atskaitīties? Tā jau atgriezīsimies padomju okupācijas laikā, kad bija pamatīgi ierobežojumi. Turklāt vai maz būs tik daudz uzraudzītāju, lai to visu izkontrolētu? Rodas aizdomas, ka, lai slēptu lielās problēmas (piemēram, Ventspils ostas parādu norakstīšana un citas), politiķi aktualizē izstāšanos no Stambulas konvencijas, cenšas ierobežot abortus, novirza sabiedrības uzmanību uz suņu nošaušanu... Taču pa to laiku valstij garām iet miljoni, izķiņķelē mūsu valsts kasi."
- Roberts Brižs Kabilē: "Runājot par birokrātijas mazināšanu, manuprāt, jāsāk ar ministriju skaita samazināšanu. Ulmaņlaikā bija astoņas ministrijas, kāpēc mūsdienās, kad tik ļoti samazinājies iedzīvotāju skaits, mums ir tik daudz ministriju? Slēdzam ciet sešas liekās, lai paliek astoņas! Jāsamazina arī deputātu skaits. Saeimā varētu būt 75 deputāti, tad darbs noritētu daudz pilnvērtīgāk."
- Andris Ludvigs Rundāles pagastā: "Man ir problēmas ar acīm, tām bijusi arī operācija, taču joprojām tās nav veselas... Lai tiktu pie ārsta, jāgaida pat septiņi mēneši, lielāko neērtību rada tas, ka ārstam nevar piezvanīt, lai, piemēram, apjautātos par kādu sīkāku acu problēmu."
- Dzintra Švarce Rīgā: "Lasu rakstus par nošautajiem suņiem Brunavas pagastā, un tas man joprojām nedod mieru, tik ļoti sāp sirds par tādu šausmīgu neģēlību. Diemžēl šie sunīši kļuva par cilvēku visatļautības upuriem, nekādi apstākļi nespēj attaisnot šāvēja un pavēles devēja rīcību. Ceru, ka būs rūpīga izmeklēšana un taisnīga tiesa."
- Eduards Juhņevičs Talsos: "Zviedrijas meža īpašnieku asociācija "Sodra" par 720 miljoniem eiro esot pārdevis tai piederošās zemes Baltijā kompānijai "Ingka Investments". Jautājums, cik izdevīgs bijis šis darījums, cik lielu peļņu iegūs Latvija? Man pazīstams meža īpašnieks, pārdodot savu 150 tūkstošus vērto mežu, valstij nodokļos samaksāja veselus 17 tūkstošus."
Redakcijas piebilde. Šonedēļ tika publiskota ziņa, ka Zviedrijas meža īpašnieku asociācija "Sodra" par 720 miljoniem eiro pārdos tai piederošās zemes Baltijā kopumā 153 000 hektāru platībā ar "IKEA" saistītai kompānijai "Ingka Investments". Latvijā tiks pārdota zeme 135 000 hektāru platībā. Darījuma noslēgšanai vēl ir nepieciešams saņemt attiecīgo uzraudzības iestāžu apstiprinājumu Latvijā un Igaunijā. "Ingka Investments" plānojot veidot ilgtermiņa sadarbību ar Baltijas kokapstrādes uzņēmumiem un plātņu ražotājiem, veicinot koksnes pārstrādi uz vietas reģionā, veidojot kvalificētas darbavietas un stiprinot vietējo kompetenci. Uzņēmums veic gan esošo mežu apsaimniekošanu, gan arī jaunu mežu audzēšanu. Uzņēmumam "Ingka Investments" jau šobrīd Latvijā pieder 110 000 hektāri, un kā preses paziņojumā citēts "Ingka Investments" Latvijas mežsaimniecības uzņēmuma vadītājs Niks Šauva: "Mēs apzināmies, ka līdz ar šo darījumu "Ingka Investments" kļūst par lielāko privāto mežu apsaimniekotāju Latvijā."
Kā vēsta mediji, lielāko daļu no "Sodrai" piederošajām mežu platībām, kas šogad tika izliktas tirgū, 2018. gadā nopirktas par 324 miljoniem eiro. Vai Latvijas valsts saņems kādus nodokļus no šī darījuma, kad "Ingka Investments" nopirks no "Sodras" Latvijas mežus? Visdrīzāk nē – jo Nīderlandē reģistrētais uzņēmums "Ingka Investments" no Zviedrijā reģistrētā uzņēmuma "Sodra" pērk Latvijas SIA (un ar to saistītos mežu īpašumus). Attiecīgi nekāda ienākuma no šī pirkšanas/pārdošanas darījuma Latvijas budžetā nav. Taču "Latvijas Avīze" to turpinās skaidrot, kad darījums būs noslēdzies.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu