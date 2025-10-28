“Latvijas Pasts” atjaunojis sūtījumu piegādi uz Savienotajām Valstīm, kas Trampa administrācijas noteikto muitas tarifu dēļ bija apturēta kopš augusta beigām. Tiesa, šī priecīgā ziņa pagaidām attiecas tikai uz juridiskām personām jeb biznesa pakām un sīkpakām. Vai sūtījumi uz ASV ir kļuvuši dārgāki un kad tie būs pieejami arī pārējiem, skaidroja 360 TV Ziņas.
Kad augustā pēkšņi “Latvijas pasts” un citi uzņēmumi apturēja sūtījumu nogādāšanu uz ASV, tas bija trieciens daudziem Latvijas uzņēmējiem. To finansiāli izjuta arī ģimenes uzņēmums, augu tēju zīmols “Plūkt”. Vairāk nekā 80 procentus produkcijas uzņēmums eksportē, un viens no lielākajiem tirgiem ir tieši ASV.
Vairāk stāsta uzņēmuma “Plūkt” ilgtspējas vadītājs Juris Jātnieks: “Eksports uz Ameriku saruka, īpaši e-komercijā mēs jutām zaudējumus. Mums tie ir aptuveni 20 pasūtījumi mēnesī. Varbūt ļoti liels uzņēmums teiktu, ka tas nekas nav, bet mums tas ir svarīgi.”
Šajos, kā paši saka, spiediena apstākļos nācies meklēt risinājumus, gan veltot laiku jaunu produktu izstrādei, gan izmantojot citu piegādes uzņēmumu pakalpojumus, tomēr arī tas situāciju nav atrisinājis.
Juris Jātnieksskaidro: “Dažos gadījumos tas bija pat četras reizes dārgāk. Tādā gadījumā, protams, ka pasūtījumi sarūk.”
Tikmēr līgumi ar kafejnīcām un restorāniem ASV saglabājušies nemainīgi. Uzņēmums “Plūkt” neslēpj prieku, ka ar “Latvijas pasta” starpniecību piekļuve ASV tirgum nu atkal ir pilnībā atvērta. Finansiālus zaudējumus šajā laikā cietuši ne vien uzņēmēji, bet arī pasta nozare visā Eiropā. Kopējais sūtījumu apjoms septembrī uz ASV sarucis par aptuveni 90 procentiem.
VAS “Latvijas Pasts” pārstāvis Matīss Rutks stāsta: “ASV ir viens no top galamērķiem. Ir klienti, kam tas ir, es teiktu, primārais galamērķis, tāpēc mēs aktīvi strādājām, lai atjaunotu šo savienojumu.”
Tomēr viss nav kā agrāk – sūtījumi uz ASV nu kļuvuši dārgāki. Papildu ir ieviesta muitošanas pakalpojuma maksa 2,13 eiro apmērā. Tātad, ja iepriekš klients noformēja sūtījumu par summu X, tad turpmāk to veidos summa X plus 2.13 un plus ASV noteiktais muitas nodoklis, kas atkarīgs no vairākiem raksturlielumiem.
Ja sūtījuma noformēšanas brīdī tiks norādīts korekts preces veids, vērtība un izcelsmes valsts, tad būs redzams provizorisks muitas nodokļa aprēķins, kas ir diezgan precīzs, un tas ļauj uzņēmumiem plānot izmaksas.
Sagaidāms, ka drīzumā atjaunoti būs arī privātpersonu sūtījumi uz ASV, lai galamērķi tie sasniegtu līdz Ziemassvētkiem. Taču cik lielā mērā sadārdzinājumu izjutīsim mēs, “Latvijas pasts” pagaidām nekomentēja, taču norādīja, ka tas varētu būt līdzīgs uzņēmumiem, tātad aptuveni divu eiro apmērā.
