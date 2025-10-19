TV kanāla 360 un Tet veidotajā raidījumā "Sapnis citā Amerikā" Lauris Reiniks ir devies uz Sanfrancisko, lai satiktu tur dzīvojošo latvieti Ingusu Strikaiti — operdziedātājas Jolantas Strikaites-Lapiņas brāli un veiksmīgu nekustamo īpašumu kompānijas vadītāju. Jau 11 gadus viņš ir laimīgās viendzimuma attiecībās, bet pirms diviem gadiem pāris oficiāli salaulājās. Izrādās, ka ģimene par Ingusa orientāciju uzzinājusi visai savdabīgā veidā.
Tikšanās laikā Lauris Reiniks vaicāja Ingusam, kā viņš sapratis, ka ir ar netradicionālu orientāciju. Sērijas viesis atzina, ka augot domas regulāri mainās, kā arī centies dzīvot pēc ģimenē vai sabiedrībā ieliktajiem standartiem, un ka “no skapja” ir iznācis tikai tad, kad pārcēlies uz Ameriku, jo Latvijā to nav uzdrošinājies darīt.
“Es savai ģimenei to paziņoju caur e-pastu. Tajā laikā biju saticis cilvēku, ar kuru man bija mīlestība, un gribējās par to visiem paziņot, nevis noliegt. Gribēju visiem pateikt, kas es esmu. Paziņoju, ka tiekos ar tādu un tādu draugu. Kad mamma atbrauca pēc pāris mēnešiem, jautāja, vai šis ir tas cilvēks, un teicu, ka tas jau bija cits,” ar humoru atzīst Inguss.
Viņš atklāj, ka mamma bijusi ļoti saprotoša, un ka neko citu neesot arī gaidījis: “Man ir ļoti superīgi vecāki. Māsa, protams, zināja daudz ātrāk. Viņa ir bijis mans lielākais atbalsts. Viņa man ir kā paraugs. Māsa teica – esi, kas tu esi, un būs labi! Viņa atzina, ka sākotnēji mammai bija emocijas, bet tagad viss ir labi.”
