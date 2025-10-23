Šovā “Slavenības. Bez filtra” dziedātāja Elīna Gluzunova, gatavojoties savai vecmeitu ballītei, atklāj, ka kāzu plānošana ir visnotaļ satraucošs notikums. Ir jābūt gatavam, ka daudz kas var neiet pēc plāna, un ka stress ņems virsroku, ietekmējot ne vien prātu un sajūtas, bet arī ķermeni.
Elīna atzīst, ka nu jau kāzām viss ir saplānots un visi darbi padarīti, atliek vien ierasties īstajā vietā un laikā. “Man bija jāpāršuj kleita, jo esmu nometusi svaru, notievējot par 6 centimetriem. Līdz ar to pielaikošanā kleita man bija krietni par lielu. Arī gredzens man ir nepieciešams par izmēru mazāks. Bet tas viss jau ir atrisināts, tāpēc nav par ko satraukties. Viss šis satraukums tikai rezultējas faktā, ka man kleita ir 6 centimetrus par lielu. Tāpēc vienmēr ir jābūt gataviem tam, ka ne vienmēr viss notiek kā iecerēts, un ka vienmēr var vai nu pieņemties vai nokristies svarā, visbiežāk jau nokristies. Rotu meistars teica, ka viņš domā, ka tie ir 8 kilogrami, ko esmu nometusi, jo ļoti liela atšķirība ir tajos izmēros.”
Viņa atklāj, ka abu kāzās nekas nebūs pēc tradīcijām: “Mums piedāvāja tādu kā mičošanu, mēs atteicāmies. Mūsu kāzu konceptā tas vispār neiederētos. Vienīgais, kas būs no standarta, ir pušķa mešana, šampanieša piramīda un kūkas griešana. Bet arī kūka nebūs kā klasiska kūka, ir daudzas atkāpes no ierastā. Es precos vienreiz, tāpēc gribējās, lai ir tā, kā citiem nav.”
