Baltijas valstīs reģistrēti uzņēmumi, tostarp Latvijā bāzētas kompānijas, nodrošina degvielas piegādes Krievijas tā dēvētās ēnu flotes kuģiem, kas turpina eksportēt Krievijas naftu uz trešajām valstīm, liecina TV3 raidījuma "Nekā personīga" un Baltijas žurnālistu kopīgais pētījums.
Krievijas ēnu flote, kas sastāv no simtiem tankkuģu ar neskaidru izcelsmi, tiek izmantota sankciju apiešanai, nogādājot naftu uz Indiju, Ķīnu un citām valstīm. Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) datiem šajā flotē varētu būt līdz pat sestajai daļai no visiem pasaules naftas pārvadātājiem.
Lietuvas mediju "LRT English" un "15 min", Igaunijas "Eesti Ekspress" un "Nekā personīga" kopīgajā pētījumā atklāts, ka Latvijā, Lietuvā un Igaunijā reģistrēti uzņēmumi ar kuģu "Zircone" un "Rina" palīdzību 2023. un 2024. gadā veikuši gandrīz 300 bunkurēšanas operācijas, apkalpojot 177 tankkuģus. No tiem 159 devušies uz vai no Krievijas ostām, bet vismaz 20 vēlāk iekļauti ES un ASV sankciju sarakstos. Aptuveni trešdaļa apkalpoto kuģu saistīti ar sankcionētām firmām.
Abi bunkurēšanas kuģi ilgstoši darbojušies ar Latvijas uzņēmuma "Fast Bunkering" zīmolu, kas bija reģistrēts Rīgas ostas teritorijā. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā uzņēmums mainījis nosaukumus, adreses un īpašniekus, iespējams, turpinot darbību caur citiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem - "Welton Enterprises" un "Ship Service". Šo firmu struktūrās iesaistīti uzņēmēji, kas iepriekš darbojās ar Igaunijas kompāniju "NT Bunkering".
Igaunijā pret "NT Bunkering" sākts kriminālprocess par iespējamu sankciju apiešanu un dokumentu viltošanu, norādot nepatiesu degvielas izcelsmi. Uzņēmuma kuģi iepriekš oficiāli piederējuši Latvijas "Welton Enterprises", kas tos vēlāk pārdevusi Dubaijā reģistrētam uzņēmumam "FB Trade DWC-LLC". Pēdējo pārvalda personas, kas iepriekš bijušas saistītas ar "NT Bunkering".
Kuģu pārvaldību šoruden pārņēmusi Latvijas firma "Ship Service", kuras īpašnieks nodrošina arī abu tankkuģu apkalpes. Pētījuma autori norāda, ka šīs struktūras faktiski turpina "Fast Bunkering" un "NT Bunkering" darbību, izmantojot starpniekus un īpašnieku maiņas, lai slēptu saikni ar sankcionētajiem kuģiem.
Latvijas finanšu uzraugi atzīst, ka darījumi ar šādiem kuģiem un to īpašniekiem vietējās bankās nebūtu iespējami, tāpēc uzņēmumi, visticamāk, izmanto ārvalstu finanšu iestādes. "Welton Enterprises" pārskatos norādīts konts Turcijas bankā, kas apkalpo darījumus ar Krievijas rubļiem.
Šī gada sākumā Kanāda iekļāva "Fast Bunkering" sankciju sarakstā, vēlāk to pašu izdarīja arī Ukraina. Latvijā līdz šim izmeklēšana par šīs kompānijas darbību un tās saistību ar Krievijas ēnu flotes kuģiem nav sākta, lai gan Sankciju koordinācijas padomē jau pirms gada apspriests nepieciešamais rīcības plāns.
Ekspertu vērtējumā ēnu flote Krievijai divu gadu laikā ļāvusi gūt aptuveni 25 miljardu ASV dolāru papildu ieņēmumus, apejot noteiktos naftas cenu griestus un sankcijas, vēstīja raidījums.
