Koncerns AS "Latvijas Finieris" pērn atklāja jaunu ražotni – Kuldīgas fabriku, kur veiksmīgi eksperimentē ar tievajiem bērza apaļkokiem, iegūstot maksimālu iznākumu no izejvielas, kas iepriekš pārstrādāta zemākas pievienotās vērtības produktos.
Fabrika šoruden kļuvusi arī par skates "Gada labākā būve Latvijā 2024" laureāti divās nominācijās – "Publiska jaunbūve. Ražošanas ēka" un "Gada BIM objekts". Par fabrikas iecerēm un arī par koncerna tuvākā gada plāniem – "Latvijas Finiera" valdes loceklis Artis Podnieks.
Kas tiek ražots Kuldīgas fabrikā?
A. Podnieks: Kuldīgas fabrika ir lapu koku, galvenokārt bērza, pirmapstrādes ražotne, kur tiek ražots lobītais finieris. To tālāk izmantojam augstvērtīgu saplākšņu ražošanai. Ražošanas apjoms gadā – aptuveni 40 000 kubikmetru mitrā finiera. Plānotais apgrozījums – aptuveni 10 miljoni eiro gadā. Savukārt plānotais darbinieku skaits – 24 "Latvijas Finiera" darbinieki. Līdztekus fabrika netieši ietekmē pozitīvu nodarbinātību arī saistītajās nozarēs. Piemēram, koklaukumā finierkluču uzmērīšanu veic SIA "VMF" darbinieki, teritorijas apsardzi – uzņēmuma "GRIF" apsargi. Kokmateriālu piegādes veic dažādi transporta pakalpojumu uzņēmumu šoferi.
Zināms, ka "Latvijas Finieris" fabrikā ieguldījis 16 miljonus eiro. Kad plānojat atdevi?
Tas atkarīgs no ražošanas jaudu sasniegšanas, izejvielu pieejamības un tirgus cikla. Precīzs atmaksāšanās termiņš netiek publiski atklāts, taču pie stabilas tirgus situācijas tā sagaidāma dažu gadu laikā. Ražotne paredzēta apmēram 14 miljonu eiro gada apgrozījumam un darbojas ar unikālu efektivitātes tehnoloģiju.
Ar ko šī tehnoloģija ir īpaša?
Rūpnīcā uzstādīta hibrīdlobmašīna, kas apvieno vārpstas un bezvārpstas lobīšanas tehnoloģiju. Tā ļauj nolobīt finierklučus līdz 25 mm serdenim, maksimāli palielinot finiera iznākumu. Šī tehnoloģija ļauj pārstrādāt arī tievākas dimensijas koksni – no aptuveni 12 cm diametra. Uzstādīta kompakta hidrotermiskās apstrādes kamera ar ūdens recirkulāciju, kas samazina ūdens patēriņu – notekūdeņi tiek priekšattīrīti un izmantoti atkārtoti.
Vai tievāku koku izmantošana nozīmē ieguvumu meža īpašniekam?
Jā, jo Kuldīgas fabrika nodrošina tievāku un zemākas kvalitātes (C šķiras) finierkluču lobīšanu, kas iepriekš bieži nonāca zemākas pievienotās vērtības segmentos. Tas Latvijā kopumā ļauj saplākšņa ražošanai papildus novirzīt aptuveni 300 000 kubikmetru bērza koksnes gadā.
Finierklučus iespējams iegūt jau kopšanas cirtēs, un kvalitatīvās bērza audzēs līdz pat 60% sortimenta var kļūt par finierklučiem. Tas palielina mežaudzes vērtību un zemes hektāra produktivitāti.
Kur patlaban tiek pārdota "Latvijas Finiera" produkcija?
"Latvijas Finieris" ar "Riga Wood" zīmolu pārdod produkciju 56 valstīs un aptuveni 92% saražotā saplākšņa eksportē. Pārdošanu nodrošina 12 produktu attīstības un mārketinga uzņēmumi. 2024. gadā koncerna apgrozījums bija 409 miljoni eiro, pārdoti 309 000 kubikmetru saplākšņa – līdz šim lielākais apjoms uzņēmuma vēsturē, kas apliecina ne tikai stabilu saražotā bērza saplākšņa pieprasījumu pasaulē, bet arī "Latvijas Finiera" spēju ar mērķtiecīgu un kvalitatīvu darbu nodrošināt konkurētspēju mainīgajos tirgus apstākļos. Eiropā un citur pasaulē koncerna uzņēmumi pērn nodrošināja darbu 2513 cilvēkiem, no kuriem 2167 strādāja Latvijas uzņēmumos. Ieguldījums darbiniekos, drošā darba vidē rezultējies novērtējumā – personāla atlases uzņēmuma "Alma Career Latvia" sadarbībā ar "Firmas.lv" un Starptautisko biznesa pakalpojumu nozares asociāciju organizētajā aptaujā "TOP darba devējs 2024" AS "Latvijas Finieris" atzīta par Latvijā labāko darbavietu.
Kā raksturosiet koksnes cenas svārstības?
2024. gada otrajā pusgadā skujkoku zāģbaļķu cenas mēreni pieauga, bērza finierklučiem straujākais cenu kāpums novērots gada beigās un šā gada sākumā. Sākot ar 2025. gada otro ceturksni, cenas stabilizējās nedaudz zem 2024. gada līmeņa. Skujkoku zāģbaļķu cenas saglabājušās stabilas. Bērza papīrmalkas cenas pēc pakāpeniska kāpuma 2024. gada sākumā gada beigās piedzīvoja strauju kritumu un šobrīd ir līdzīgas 2024. gada sākuma līmenim, ar vāju pieprasījumu tirgū. Līdzīga tendence novērota arī skujkoku papīrmalkas tirgū, kur šī gada pavasarī cenas būtiski samazinājās. Arī nākamajā gadā papīrmalkai prognozējams zems pieprasījums.
Kādi ir koncerna investīciju plāni nākamajam gadam?
Esam stratēģiskā plāna otrajā posmā, kur galvenais uzsvars ir uz konkurētspēju ilgtermiņā, veidojot pamatbiznesa atbalsta plūsmas un nodrošinot pelnītspēju, kas pieļauj koncentrēt resursus un plānot attīstību pamatbiznesā. Lai to sekmīgi realizētu, jāpilnveido komunikācija ar darbiniekiem, sabiedrību un lēmumu pieņēmējiem, kas aktuāli nozarei, kā arī reģiona drošībai Eiropā. Spēcīga ekonomika ir katras valsts labklājības pamats, un "Latvijas Finiera" darbība skaidri iezīmē šo principu: veicinot eksportu, inovācijas un ilgtspēju, tas dod ieguldījumu ne tikai savā, bet arī visas Latvijas tautsaimniecības izaugsmē. Kopējās investīcijas 2023.–2027. gadam sasniegs 400 miljonus eiro. Rīgā turpinās jaunās sveķu rūpnīcas būvniecība Bolderājā. Rēzeknes novadā notiek rūpnīcas "Verems" paplašināšana, savukārt Somijā projekta stadijā ir Sastamalas finiera ražotnes paplašināšana 15 miljonu eiro apmērā.
Ņemot vērā ražošanas pieaugumu un ambiciozos attīstības plānus, "Latvijas Finieris" mērķtiecīgi virzās uz to, lai tuvākajos gados aptuveni pusi no koncernam nepieciešamā finierkluču apjoma iegūtu ārpus Latvijas. Taču vienlīdz nozīmīgas ir investīcijas pašu apsaimniekotajos īpašumos. 2024. gadā SIA "Latvijas Finieris Mežs" investējis 15,2 miljonus eiro, iegādājoties mežus un zemi gandrīz 3000 hektāru platībā. Kopumā koncerns apsaimnieko 876 īpašumus 14 751 hektāra platībā. Tas ir nākotnes mežs, ko stādām, kopjam, domājot par nākamajām desmitgadēm.
