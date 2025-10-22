Kas uztrauca latviešus pagājušajā nedēļā? 

Valsts budžets, kārtējās baumas par skolu un slimnīcu slēgšanu, iespējamā sabiedriskā transporta likvidācija reģionos, augošās pārtikas cenas? 

Nē, tie bija suņi! Konkrētāk – trīs Bauskas novada Brunavas pagastā nošautie suņi. Viņu dēļ 16. oktobrī Bauskā pat sanāca visai kupls protestētāju pulks. Protams, nošauto suņu ir žēl. Bet nesteigsimies ar vērtējumiem. Šajos notikumos iesaistīto personu juridisko atbildību lai izvērtē kompetentas iestādes. 

Diemžēl man dzīvē vairākas reizes ir uzbrukuši klaiņojoši vai kārtīgi nepieskatīti suņi, vienreiz pat esmu sakosts. Esmu bijis liecinieks gadījumam, kad klaiņojošs suns uzbrūk bērnam. Tāpēc personīgi es nespēju nostāties to cilvēku pusē, kuri viennozīmīgi atbalsta nošauto suņu saimnieku.

