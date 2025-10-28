Slovāku speciālists Adriāns Guļa aizvedis "Rīgas" futbola klubu līdz ceturtajam Latvijas čempionu titulam un pirmajam pēc piecu gadu pārtraukuma.
Šīs nedēļas lielā aktualitāte, kādā sastāvā un noskaņojumā "Rīga" trešdien Latvijas kausa finālā cīnīsies pret savu pēc būtības fārmklubu "Audu", kas bez šīs trofejas, visticamākais, netiks pie iespējas spēlēt Eirokausos.
Stabilitāte uz soliņa un laukumā
Krievijas miljardiera Sergeja Lomakina finansētajai "Rīgai" jau ilgstoši ir trīs četras reizes lielāks budžets nekā galvenajai konkurentei "RFS". Pēc trim tituliem pēc kārtas no 2018. līdz 2020. gadam sekoja četri vilšanās rudeņi, paliekot bez kārotās trofejas. Komandas vizītkarte bija biežās treneru maiņas, piemēram, augstā līmenī spēlējušais un trenējušais vācietis Torstens Finks amatā noturējās vien divus mēnešus. To, ko apkārt runāja katrs futbola lietpratējs – vajadzīga uzticēšanās un stabilitāte uz treneru soliņa, lai sasniegtu kāroto rezultātu, – "Rīgas" vadība saprata aizpērn, ļaujot pilnu sezonu nostrādāt Tomislavam Stipičam. Tomēr sudrabs virslīgā un Latvijas kauss izrādījās par maz, lai horvāts tiktu pie otrās iespējas. Somam Simo Valakari pērn arī neizdevās aizsniegties līdz titulam, un viņš jau pirms sezonas beigām atrada sev jaunu darba vietu Skotijā.
Aizvadītajā ziemā Rīgā ieradās slovāks Adriāns Guļa, un atliek tikai pabrīnīties, kā viņš netika aizsūtīts mājās pēc pirmajām sešām kārtām (divas uzvaras, trīs neizšķirti un zaudējums). Pacietība atmaksājās par simts procentiem, klubam gan labi startējot Eirokausos, gan arī droši iegūstot Latvijas čempionu titulu.
Guļa uzsver, ka esot pilnībā mainījis komandas mehānismu un īpaši iekšējo ķīmiju.
Taču liela loma arī sastāva stabilitātei – gandrīz visi sākumsastāva spēlētāji "Rīgas" kreklu vilka ne pirmo sezonu, lielākā daļa te atrodas arī vairāk nekā divus gadus. Atšķirībā no "RFS" praktiski netraucēja traumas un varēja pilnvērtīgi sagatavoties sezonai.
Mazā brāļa situācija
Jau rīt Latvijas kausa fināls – "Rīga" pret "Audu". Lielais brālis pret mazo. Un mazajam šobrīd ļoti vajadzīga palīdzība kausa izskatā, lai iegūtu iespēju nākamajā gadā spēlēt Eirokausos. Virslīgā "Auda" ieņem piekto vietu, atlikušajās divās kārtās sadeldēt četru punktu deficītu pret "Daugavpili" var, bet tas ir vairāk teorētiski, pierēķinot arī negatīvo bilanci savstarpējās spēlēs. "Rīgai" motivācija finālā noteikti būs mazāka, īpaši dažas dienas pēc virslīgas čempionu titula iegūšanas. Čempionu rezultatīvākais spēlētājs Marko Regža gan uzsvēris – labi saprotam, ka visi "audinieki" grib atrasties mūsu vietās, līdz ar to joku dzīšana nav prātā. Te gan arī vairāk jautājums, kādas būs norādes "no augšas".
Vēl būtiskāks aspekts, vai "Auda" vispār ir gatava paņemt to, ko tai dod, jo sezonas izskaņā riepām pavisam nolaists gaiss – virslīgā trīs zaudējumu un četru neuzvarētu spēļu sērija. Pēdējais no tiem tika piedzīvots pret "Mettu" (2:3), izšķirošos vārtus ielaižot kompensācijas laika izskaņā, kad vienatnē pret vārtsargu izskrēja un precīzi sita Kristofers Rēķis.
"Mettai" šis panākums ļauj turpināt cīņu par nepalikšanu pēdējā vietā, no "Super Novas" atpaliekot par diviem punktiem. Andra Riherta vadītajai "Mettai" vēl jāspēlē ar "Jelgavu" un "Daugavpili", bet "Super Novai" pretinieki no biezā gala – "RFS" un "Liepāja".
Šobrīd gan miglā tīts, vai reglaments par to, ka pēdējā vieta atstāj virslīgu un pirmspēdējā aizvada pārspēles, maz būs spēkā, jo
Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko izteicies, ka nākamgad turnīrs varētu tikt paplašināts no desmit līdz 12 vienībām.
Šādiem būtiskiem jautājumiem vajadzētu būt izlemtiem vismaz gadu iepriekš, bet vēl oktobrī par to spriest – stratēģiskā plānošana ir zem katras kritikas. Nākotnes līgā divas kārtas pirms beigām vadībā ir ar "Rīgu" saistītā "Mariners", par trim punktiem atpaliekot Ogres "United" un "JDFS Alberts".
Šteinbora pēdējā spēle
Ar nepilnu puslaiku "RFS" mačā pret "Grobiņu" (5:0) karjerai punktu licis vārtsargs, 40 gadu slieksnim septembrī pārkāpušais Pāvels Šteinbors, kurš 2019. un 2020. gadā tika atzīts par Latvijas labāko gada futbolistu. Tas laiks Polijā viņam bija karjerā labākais, palīdzot Gdiņas "Arka" iegūt Polijas kausu. 31 spēle izlasē, trīs Latvijas čempionu tituli (2009., 2023., 2024.). Pēdējā pilnvērtīgā sezona Šteinboram bija 2022. gadā, pēc tam jau spēlēja krietni pamaz, valstsvienībā pēdējais mačs bija pērn pavasarī galvenā trenera Paolo Nikolato pirmajā nometnē pret Lihtenšteinu.
Izmainīju visu
Adriāns Guļa, "Rīgas" galvenais treneris: "Ļoti novērtēju savu spēlētāju attieksmi un darba ētiku. Lai kļūtu par čempioniem, jāizdara kas īpašs. Šī ir pavisam citādāka komanda nekā tad, kad ierados, – komandas gars, savstarpējā cieņa. Daudzi runā par taktiku, tehniku, ātrumu, bet komandas gars ir tas, ko mēģinājām mainīt. Uzvarējām, jo visi bijām kopā, lai gan čempionātu neiesākām labi. Virslīga man bija jauns turnīrs, tāpat kā vairākiem spēlētājiem. Ir vajadzīgs kāds posms, jo es izmainīju visu, un spēlētāji to pieņēma. Ja vēl sezonas gaitā kāds teiktu, ka mums būs 11 punktu pārsvars pār "RFS", domātu, ka tas ir neiespējami. Lai Latvijas futbols augtu, ir jāstrādā visiem kopā – klubiem, valdībai, futbols un sports ir svarīgs bērniem, un bērni ir mūsu nākotne."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu