Grieķijas parlaments ceturtdien apstiprināja likumprojektu, kas ļaus darbiniekiem noteiktos gadījumos strādāt līdz 13 stundām diennaktī.
Izmaiņas izdevies pieņemt, neskatoties uz opozīcijas partiju un arodbiedrību iebildumiem, kā arī plašiem streikiem, kas tika rīkoti pret iecerētajām reformām. Konservatīvā premjera Kirjaka Micotaka valdība paudusi uzskatu, ka ar šādām reformām izdosies modernizēt Grieķijas darba likumu. Tā ietvaros nostrādātās virsstundas viena gada laikā nedrīkst pārsniegt 150 stundas, arī standarta 40 dienu darba nedēļa paliek spēkā, vēsta raidorganizācija BBC. Valdība uzsver, ka garāka darba diena nav padarīta par obligātu, tā ir tikai iespējama. Turklāt jaunie noteikumi attiecas tikai uz privāto sektoru un var tikt piemēroti līdz 37 dienām gadā. Grieķijas amatpersonas norādījušas, ka tagad darbiniekiem būs iespēja pie tā paša darba devēja strādāt ilgākas darba stundas par 40% augstāku samaksu. Lai arī valdības pārstāvji uzsver, ka iespēja strādāt garāku darba dienu ir brīvprātīga, kritiķi pauž bažas, ka darbinieki būs spiesti piekrist, jo negribēs zaudēt darbu. "Eurostat" dati liecina, ka Grieķijā strādājošie nedēļā vidēji nostrādā 39,8 stundas, kamēr Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir 35,8 stundas. Pagājušajā gadā Grieķijā noteiktās nozarēs tika ieviesta iespēja darbiniekus nodarbināt sešas dienas nedēļā.
