Parīzē trešdienas rītā apmeklētājiem durvis atkal vērusi Luvra, kas bija slēgta kopš svētdienas rītā notikušās dārglietu zādzības.
No pulksten 9, kas ir ierastais muzeja darba laiks, pasaulslavenajā muzejā sāka ieiet pirmie apmeklētāji, lai gan muzejs paziņoja, ka Apolona galerija, kurā svētdien notika zādzība, paliek slēgta. Luvrā svētdien ielauzās četri cilvēki maskās, nozaga dārglietas un aizbēga, izmantojot motorollerus. Zādzība ilga vien dažas minūtes un notika gaišā dienas laikā, kad muzejā jau atradās pirmie apmeklētāji. Nozagto dārglietu vērtība tiek lēsta 88 miljonu eiro apmērā, otrdien pavēstīja Parīzes prokurore Laura Beko, norādot, ka aplēses naudā neatklāj nozagto dārglietu vēsturisko vērtību Francijai.
