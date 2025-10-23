Harkivā trešdien Krievijas drons trāpījis bērnudārzam, pavēstījušas amatpersonas. Viens cilvēks nogalināts, vismaz deviņi ievainoti.
"Informācija par ievainotiem bērniem, par laimi, nav apstiprinājusies," platformā "Telegram" pavēstīja Harkivas mērs Ihors Terehovs. "Krievijas drona trieciens bērnudārzam Harkivā – pēc masīvā nakts trieciena. Diemžēl ir zināms par vienu bojāgājušo. Izsaku līdzjūtību tuviniekiem," "Telegram" pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. "Visi bērni ir evakuēti un atrodas patvertnēs. Saskaņā ar sākotnējo informāciju daudziem ir akūta stresa reakcija," norādīja prezidents. Zelenskis uzsvēra, ka "nav un nevar būt nekāda attaisnojuma drona triecienam bērnudārzam". "Šie triecieni – Krievijas spļāviens sejā ikvienam, kas uzstāj uz miera panākšanu. Bandītus un teroristus var nolikt pie vietas tikai ar spēku," rezumēja prezidents.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
