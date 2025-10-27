No nākamā gada būtiski samazinās Valsts ieņēmumu dienesta tēriņus un darbinieku skaitu. Cik lielu summu šādi plānots ietaupīt un cik iestādes darbinieku zaudēs darbu – to devās noskaidrot 360TV Ziņas.
Valsts ieņēmumu dienestam priekšā sarežģīts uzdevums - jāsaglabā tās pašas funkcijas, iztērējot mazāk naudas. Plānots budžetu nākamajam gadam samazināt par 10 % šādi ietaupot 15,7 miljonus eiro. Ietaupījums rasts, samazinot finansējumu saimnieciskiem tēriņiem, piemēram, komandējumiem, telpu uzturēšanai un formas tērpiem. Mazāk atvēlēs arī algām un informācijas tehnoloģijām. Tā vietā iecerēts vairāk izmantot mākslīgo intelektu.
VID Nodrošinājuma pārvaldes direktore Antra Gremzde skaidro vairāk: “Tas ir risinājums 2026. gadam. Viena daļa pozīciju samazinājumā, skaidrs, ka viņa paliks arī uz nākamajiem gadiem, bet katrs nākamais gads nāks ar jauniem risinājumiem. Tāpēc, ka mums ir jāvērtē, kādi ir riski iestājas pie šāda budžeta samazinājuma.
Liela daļa no budžeta ietaupījuma izriet no tā, ka par gandrīz 13% samazinās arī darbinieku skaitu. No nākamā gada iestādē likvidēs 393 štata vietas, tādejādi darbinieku skaits iestādē būs 2820. Sarunas ar darbiniekiem ir uzsāktas, un konkrēti uzvārdi būs zināmi novembra beigās.
VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe skaidro: “Budžeta iespējas ietaupīt saimnieciskajos izdevumos nav tik lielas. Līdz ar to pat es teiktu vairāk kā puse no ietaupāmajiem līdzekļiem mums ir jāskatās uz VID štata vietu samazināšanas rēķina.”
Iestādes vadība atzīst, ka šī iecere, iespējams, nozīmē, ka pasliktināsies pakalpojumu pieejamība. Arī darbinieki varētu piedzīvot pārslodzi. Vislielākās bažas ir par ietaupījumu, kas rasts VID Muitas pārvaldē. Šeit atalgojumu samazinās par 2,46 miljoniem eiro, likvidējot 105 amata vietas. Turpmāk vairākos diennakts muitas punktos samazinās arī darba laiku. Tas gan neattieksies uz darbiniekiem, kuri strādā pie valsts austrumu robežas.
VID Muitas pārvaldes vadītājs nav ar to īsti apmierināts: “ Es vēlētos paust arī bažas par šo samazinājumu. Tāpēc, ka mēs redzam – muitai esot kā iekšējās drošības neatņemamai sastāvdaļai, kontrolējot tās pašas sankcionētās preces uz Krievijas un Baltkrievijas virzieniem, un Eiropas Savienības no šīm valstīm, mēs saprotam, ka mēs nevaram atļauties mazāku kontroli.”
Ietaupījums ir kā daļa no valdības kopējās ieceres samazināt tēriņus valsts pārvaldē. Tomēr VID uz šo raugās kā uz iespēju palielināt savu efektivitāti.
