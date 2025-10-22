Sociālajā projektā "Caur ērkšķiem uz..." konflikti starp dalībniecēm turpinās ar jaunu sparu, izvēršoties skaļam skandālam jau pirmajā rītā, ko dāmas pavada kemperos. Galvenais nesaskaņu iemesls ir Ksenijas iespējamā grūtniecība, kuru pārējās dāmas vēlas apstiprināt ar grūtniecības testu.
Iepriekš dalībnieces sociālajos tīklos bija redzējušas Ksenijas alter ego "Sievasmāte" profilu, kurā video saturs radīja aizdomas, ka viņa ir bērna gaidībās. Tā kā pārējās nav pārliecinātas, vai tas ir patiess paziņojums vai joks, viņas nolēma rast skaidrību.
Rīts sākās ar Ilzes uzaicinājumu: "Atnāc, mums tev ir īpaša dāvana. No visas sirds – tu esi stāvoklī vai neesi?" Pie kempera, kur Ksenija sēž un krāsojas, pienāca Jana un stingri paziņoja, ka Ksenijai ir jāveic tests, jo pārējām "ir jāzina, vai viņa ir stāvoklī vai nē". Lai gan Ksenija atteicās, Jana un citas meitenes uzstāja uz patiesības noskaidrošanu. Lai panāktu savu, dalībnieces Ksenijai pasniedza grūtniecības testu kā dāvanu. Ilze noteica: "Ja tu esi stāvoklī, tad tevi neviens neaiztiks, bet ja tu neesi – tad tevi var "papaijāt"".
Ksenija stāsta: "Atnāca pie manis ar grūtniecības testu – zini, ko pateica? "Uztaisi, lai mēs zinām, vai varam tevi sist, vai nē!" Normāli?" Viņa paskaidroja, ka testu neveiks, jo "jau bijusi tualetē", un varbūt to darīs tikai nākamajā dienā. Aizkadrā Ksenija piebilda, ka tests jau bijis slapjš un viņa brīdinājusi pārējās, ka šodien neko neveiks. Grūtniecības tests mētājās uz zemes pie kempera, līdz Jana to pacēla, dusmās vēršoties pie Ksenijas: "Es no sirds un dvēseles to testu pirku, tu šma*a! Davai, taisi!" Jana met testu Ksenijas virzienā. Aizkadrā Evelīna brīdina - ja Ksenija turpinās šādi uzvesties, tas slikti beigsies. "Dažas grib viņu ar galvu podā iebāzt. Protams, zarnas neviens nevilks, bet pagrūstīsies vai aiz matiem paraus – maksimums," sprieda Evelīna.
Drīz vien arī Inese zaudē savaldību un metas Ksenijai virsū, ķeroties ap kaklu. Inese vēlāk skaidroja: "Pieķēros pie kakla – žņaugt jau es viņu nežņaudzu. Vienkārši pieķēros, lai saprot." Ksenija centās atbrīvoties, saucot: "Ja es esmu stāvoklī, tad liec man mieru!" Tomēr Inese dusmās turpināja: "Tracina tas viss – te viņa ir stāvoklī, te nav, te viņai bērns krīt ārā!" Kad Inese Kseniju atlaida, Ksenija ieteica Inesei ieiet dušā. Inese atcirta: "Dēļ tava kilograma kosmētikas uz sejas es rokas nosmērēju!"
Rīts kemperī noslēdzās ar nogurumu un klusumu. Dāmas bija satrauktas un dusmīgas, bet risinājums netika atrasts. Ksenija saglabāja savu pozīciju – testu viņa neveiks.
