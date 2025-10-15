Indīroka grupa "Embark" laidusi klajā minialbumu "Pāri torņiem pacelties", kas iezīmē jaunu posmu tās radošajā darbībā. Ierakstā apkopotas piecas dziesmas par jaunības maksimālismu, pārmaiņām un drosmi dzīvot ar pilnu atdevi.
Viena no tām – "Pārspēt", tapusi sadarbībā ar reperi Serpentīnu, jau guvusi atzinību klausītāju vidū.
Grupas solists Ēriks Gorda uzsver, ka albums simbolizē cilvēka spēju izdzīvot un iedvesmo riskēt, mīlēt un baudīt dzīvi. Ieraksta producēšanā piedalījušies Matīss Priedols un Krišjānis Laizāns, skaņas pēcapstrādi veicis Bruno Brauns.
"Embark" sastāvā ir brālēni Ēriks Gorda un Matīss Priedols, kuri pazīstami ar enerģiskiem koncertiem un 2022. gada debijas albumu "Kā šis vispār bija jāsaprot?".
Minialbuma prezentācijas koncerts notiks 22. oktobrī koncertzālē Laska V21.
