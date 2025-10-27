Pēc zādzībām no bērnudārziem Liepājā nomainīti durvju kodi un pašvaldībā pārrunāti drošības jautājumi, informēja pilsētas Izglītības pārvaldē.
Pārvaldes komunikācijas vadītāja Renāte Meļķe klāstīja, ka ar iestāžu vadītājiem pārrunāts un aktualizēts jautājums par drošību, ir brīdināti vecāki, nomainīti durvju kodi "tur, kur tas ir bijis iespējams".
"Esam aicinājuši arī pašvaldības policijas kolēģus biežāk, veicot patruļas pilsētā, maršrutā iekļaut arī izglītības iestādes. Pakāpeniski, ņemot vērā pašvaldības finansējumu, tiek ieviesta novērošanas sistēmu uzstādīšana izglītības iestādēs - gan skolās, gan pirmsskolās," informē Meļķe.
Vienlaikus viņa vērš uzmanību arī uz līdzatbildību, aicinot vecākus, dodoties pakaļ savam bērnam uz bērnudārziem, pievērst uzmanību, vai un kas nāk aiz viņiem. Vecāki ir aicināti kārtīgi aizvērt durvis un vārtiņus, bet, redzot aizdomīgas darbības, ziņot iestādes personālam.
Aizvadītajā nedēļā Liepājā par zādzībām no bērnudārziem aizturēts vīrietis.
Policijā saņemta informācija par zādzībām no pirmsskolas izglītības iestādēm. Reaģējot uz saņemto informāciju, sākts kriminālprocess un aizturēta persona aizdomās par zādzību izdarīšanu.
Vietējam portālam "liepajniekiem.lv" bērnudārzu audzēkņu vecāki stāstījuši, ka vīrietis pirmsskolas izglītības iestādēs iekļuvis, telpās ienākot ar kādu no vecākiem.
