Sākot no nākamā gada, paša spēkiem ģimenes vajadzībām drīkstēs būvēt tikai tādu māju, kas nepārsniedz 200 kvadrātmetru platību.
Iesāktos darbus drīkstēs pabeigt pēc vecā regulējuma, bet jaunām būvēm virs 200 kvadrātmetriem no nākamā gada 1. janvāra būs jāpiesaista būvkomersants. Šādas izmaiņas paredzētas Ministru kabineta apstiprinātajos Ēku būvnoteikumu grozījumos. Vēl pašlaik būvnoteikumi noteic: "Būvētājam būvdarbu veikšanai nav nepieciešamas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā, ja būvētājs savām vajadzībām būvē, novieto, pārbūvē, atjauno, konservē vai nojauc [..] ēku, kas nav augstāka par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3."
Grozījumus rosināja Ekonomikas ministrija (EM), kas uzskata – tie, kas būvē lielākas ēkas, visbiežāk to nedara paši, bet 98% gadījumu iesaista nelegālas būvnieku brigādes. "Un šādas nelegālās brigādes nodara ļaunumu vai kaitējumu gan ekonomikai kā ēnu ekonomikas liela sastāvdaļa, gan arī mums ir lielas bažas par šo būvju kvalitāti un līdz ar to arī drošumu cilvēku izmantošanai," intervijā Latvijas Televīzijai teikusi EM Būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane. LTV arī vēstīja, ka šo noteikumu stāšanos spēkā gaidot Latvijas Būvnieku asociācija. Tās vadītājs Normunds Grinbergs teicis, ka aktīvās sezonas laikā nelegālās brigādes nosmeļot krējumu, neatstājot darbarokas tiem būvniekiem, kas maksā nodokļus. Proti, liela daļa potenciālo darbinieku aiziet strādāt uz privātajiem objektiem, kur var vairāk nopelnīt. "Viena lieta ir, ka būvniecības ierosinātājiem būs jāuzrāda finanšu izcelsme. Bet mūs vairāk interesē tieši nākamais solis, ka būvniecības ierosinātājiem ir jāslēdz ar būvnieku oficiāls līgums ar visiem nodokļiem, un tad arī mums būs vienlīdzīgi nosacījumi visā nozarē – gan privātajā, gan publiskajā sektorā," teicis N. Grīnbergs.
Paša spēkiem būvējamās mājas apjoma samazināšanu iepriekš atbalstījusi arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. "Šis pasākums ir attiecināms uz segmentu, kurā ir lieli ēnu ekonomikas riski. 400 m² būve ir liela villa, un būtu naivi domāt, ka to kāds var uzbūvēt pats," teicis kameras vadītājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš.
