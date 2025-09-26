Krievu valodas vietā — vācu, franču un spāņu

Latvijas skolām ar likumu ir noteikts pienākums no 2026. gada kā otro svešvalodu vairs nemācīt krievu valodu, bet pakāpeniski aizstāt to ar kādu no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas oficiālajām valodām.
Bet skolēni no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves vidējā izglītībā var paši atteikties jau tagad. Tā kā daudzviet pirmā svešvaloda ir angļu valoda un otrā bijusi krievu, tad pēc jaunās kārtības skolām nākas piepūlēties, lai sameklētu pedagogus citas otrās svešvalodas mācīšanai. Bet aptaujas liecina, ka populārākā izvēle ir vācu valoda. Situāciju pēta "Latvijas Avīze" un reģionālie laikraksti – "Brīvā Daugava", "Alūksnes un Malienas Ziņas", "Ziemeļlatvija", "Staburags" un "Dzirkstele".
Aptauja
Kādu valodu jūs kā vecāki saviem bērniem izvēlētos par otro svešvalodu skolās krievu valodas vietā, ja izvēles iespējas būtu neierobežotas (pedagogi būtu pieejami)?
Iesaistās "Mācītspēks"
Nepieciešamība pēc svešvalodu skolotājiem likusi sarosīties daudziem, arī programmas "Mācītspēks" veidotājiem. ("Mācītspēks" ir darba vidē balstītas pedagoģijas studijas, kas palīdz dažādu jomu profesionāļiem kļūt par skolotājiem. Programmu īsteno Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai RTU Liepājas akadēmijā.) "Mācītspēks" dalībnieku uzņemšanas procesa koordinatore Rita Šmite "Latvijas Avīzei" stāsta, ka programmas dalībnieku interese par Eiropas svešvalodām (neskaitot angļu valodu) šogad ir būtiski pieaugusi: "Šajā mācību gadā darbu skolās sāk 12 svešvalodu skolotāji – septiņi vācu valodas, trīs franču valodas, viens itāliešu un viens zviedru valodas skolotājs. No 2020. līdz 2023. gadam katru gadu darbu sāka vidēji 4–7 svešvalodu skolotāji, no kuriem lielākā daļa bija vācu valodas skolotāji. Pēdējos gados redzam lielāku interesi arī par citām valodām, piemēram, 2024. gadā divas dalībnieces pasniedza spāņu, viena franču un viena vācu valodu. Skolas vislielāko interesi izrāda tieši par šo trīs valodu skolotājiem, tomēr arī citas valodas, piemēram, zviedru, kļūst arvien populārākas."
Liepājniece Baiba Kluce ir viena no "Mācītspēka" dalībniecēm – iepriekš viņa valodu centrā pasniedza franču valodu gan pieaugušajiem, gan arī bērniem un jauniešiem, un nu strādā skolā. "Man ļoti patika strādāt ar bērniem, taču franču valoda Liepājā tobrīd nebija pieprasīta. Visbiežāk pasniedzu angļu valodu, bet franču valodu mācījās vien daži bērni.
Tā kā skolas jau tagad lēnām uzsāk pāreju uz Eiropas valodām, sapratu, ka šis varētu būt īstais brīdis iestāties "Mācītspēkā" un kļūt par franču valodas skolotāju."
Šo svešvalodu pie Baibas apgūst 5.–11. klases skolēni. "Ir stundas, kur soli ir piepildīti, bet ir arī tādas, kurās pustukši. Pašā pirmajā stundā katram skolēnam vaicāju, kāpēc izvēlējās mācīties tieši franču valodu, un atbildes bija dažādas – "mamma lika", "gribēju pamēģināt", "patīk franču valoda", "labi zinu angļu un krievu valodu, gribu iemācīties vēl vienu svešvalodu"."
Baiba domā, ka ne visas skolas aptver to, cik drīz pienāks lielās pārmaiņas: "Krievu valodu kā otro svešvalodu nākamgad vairs nevarēs apgūt. Pagaidām ir grūti spriest, cik veiksmīgi viss notiks, bet, manuprāt, īpaši skolām ārpus Rīgas būs grūti atrast citu svešvalodu skolotājus, jo viņu nav daudz. Uzskatu, ka jau tagad būtu jāsāk domāt par svešvalodu skolotāju piesaisti, to, kā atrisināt situāciju, kā to izdarīja skola, kurā es strādāju, – piedāvājot sākt pasniegt franču valodas stundas."
Liepājas Izglītības pārvaldes komunikācijas vadītāja Renāte Meļķe informē, ka Liepājas skolās situācija ir diezgan stabila: "Tiem skolēniem, kuri vēlas atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas un izvēlēties kādu citu valodu, šāda iespēja tiek nodrošināta. Tāpat šobrīd ir bērni, kuri turpina apgūt krievu valodu, jo dara to jau no 4. klases un nevēlas no jauna apgūt citu valodu. Kā alternatīva krievu valodai tiek piedāvāta primāri vācu valoda, arī franču un spāņu valodas. Pedagogu šobrīd pietiek, valodu skolotāju vakances patlaban mums nav."
Rīgā problēmu neesot
Arī Rīgā aktuālākā otrā svešvaloda ir tieši vācu valoda. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa: "Fakti liecina, ka skolas jau šajā mācību gadā sāk pakāpeniski nodrošināt citu svešvalodu tiem skolēniem, kuri atteikušies apgūt krievu valodu, vietā pārsvarā piedāvājot vācu valodu. Būtisks būs otrās svešvalodas piedāvājuma palielinājums 2026./2027. mācību gadā. Aptaujas liecina – kā otrā svešvaloda tiks piedāvāta pārsvarā vācu valoda, pēc tam franču valoda un spāņu valoda, atsevišķās skolās arī lietuviešu valoda.