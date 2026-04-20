Pirms 19 gadiem – 2007. gadā – Latvija noslēdza robežlīgumu ar Krieviju. Taču mūsu kaimiņvalstij Igaunijai atšķirībā no Latvijas gan nav mūsdienu līgumā juridiski apstiprinātas un parlamentā ratificētas robežas ar Krieviju.
Mūsdienu Igaunijas–Krievijas robežlīgums kopš 2015. gada iestrēdzis ratifikācijas procedūrā. Igaunijai pastāv demarkācijas līnija, kas "de facto" darbojas kā valsts robeža. Arī jūras robežas nav precīzi definētas. Latvijas un Krievijas robežlīguma sagatavošanas procesu un tā parakstīšanu pavadīja daudz politisko strīdu un viedokļu sadursmju. Kas būtu bijis, ja līdzīgi kā Igaunijā līgums nebūtu parakstīts?
Vai Igaunijai vieglāk uzbrukt?
Parakstot robežlīgumu, Latvija grūtu sirdi šķīrās no 2% savas pirmskara teritorijas – Abrenes apriņķa, kas pēc 1944. gada tika patvarīgi iekļauts agresīvajā kaimiņzemē. Igaunija līdzīgā veidā 40. gadu otrajā pusē zaudēja pat 5% teritorijas – zemes otrā Narvas upes krastā un daļu setu apdzīvotā Petseru apriņķa. Ja ievērotu 1920. gada Tartu miera līgumu starp Igauniju un Padomju Krieviju, robeža nestieptos pa Narvas upi kā šobrīd. Sanāk, ka teorētiski igauņi savu vēl var atgūt nezināmā perspektīvā, kamēr mēs – ne.
Krievijas robežu problēmas, par laimi, neietekmēja Igaunijas un Latvijas iekļūšanu NATO un Eiropas Savienībā (ES). Ar vai bez robežlīguma abas valstis apmēram ir turpat. No otras puses, igauņus šajā starptautiskajā situācijā nez vai var apskaust. Tā 2024. gada maijā Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka pārskatīs ģeogrāfisko koordinātu atskaites punktus krasta līnijā, pēc kuriem nosaka jūras teritoriālo robežlīniju pie Kēnigsbergas apgabala un Somu līča austrumdaļā. Kaut runas drīz apklusa, tas nozīmēja Krievijas pretenzijas uz iekšējo ūdeņu paplašināšanu, nevienojoties ar kaimiņiem, šajā gadījumā Igauniju. Krievu robežsargi 2024. gada vasarā Narvas upē zvejoja igauņu robežsargu "nepareizi" izliktās peldošās robežatzīmes. 2025. gada septembrī trīs Krievijas iznīcinātāji uz 12 minūtēm virs Somu līča pārkāpa Igaunijas gaisa telpu. Mēnesi vēlāk Dienvidigaunijas robežu tuvumā manīja Krievijas militārpersonas.
Mans igauņu draugs Aivars, tagad jautāts par ļaužu noskaņojumu Igaunijā, vēstulē man rakstīja: "Pēc Krievijas agresijas Ukrainā, protams, radās jautājums, vai nevar gadīties, ka Krievijai bez robežlīguma būs vieglāk mums uzbrukt. Taču šobrīd jau it kā tādu baiļu vairs nav. No pragmatiskā viedokļa droši vien labāk atstāt robežlīniju tādu, kāda tā ir tagad, kaut mans vectēvs Igaunijas 1918.–1920. gada Neatkarības kara laikā karoja arī aiz Narvas upes."
Latvija atdeva Abreni, bet pretī saņēma stingru robežu. Esam ieguvēji? Un kā tad igauņi ar savu iestrēgušo līgumu? Protams, atbildei būtu nepieciešama krietnāka laika distance.
"Stratēģiskā pacietība"
Tūlīt pēc neatkarības atgūšanas Latvija un Igaunija apelēja pie Borisa Jeļcina Krievijas par robežu atjaunošanu pirmskara veidolā. Dažādās deklarācijās tika uzsvērts, ka neatkarību atguvušās valstis vēlas atdzimt tādās robežās, kādas izrietēja no 1920. gada 11. augustā Rīgā noslēgtā Latvijas un Padomju Krievijas miera līguma un 1920. gada 2. februārī Tartu parakstītā Igaunijas un Padomju Krievijas miera līguma. Taču ap 90. gadu vidu kļuva skaidrs, ka pūliņiem nebūs panākumu. Maskava noraidīja Baltijas valstu okupācijas koncepciju un uzstāja, ka agrākie līgumi vairs nav spēkā. Rīgā un Tallinā ar to nācās rēķināties.
Igaunija un Krievija ārlietu ministru līmenī līgumus par abu valstu jūras un sauszemes robežām vispirms parakstīja Maskavā 2005. gada 18. maijā. 20. jūnijā Igaunijas parlaments Rīgikogu pieņēma "Igaunijas un Krievijas valsts robežlīguma starp Igaunijas Republiku un Krievijas Federāciju un Narvas un Somu līča teritorijas robežu noteikšanas ratifikācijas aktu starp Igaunijas Republikas un Krievijas Federāciju". Ratifikācijas akta tekstā deputāti iekļāva atsauci uz 1918. gada Igaunijas valstiskuma nepārtrauktību, pieminēja 1920. gada Tartu līgumu un 90. gadu sākuma Igaunijas Augstākās padomes un Rīgikogu lēmumus par agrākajām robežām. Maskavā, to izlasot, paziņoja, ka Tallina grib nākotnē izvirzīt Krievijai "teritoriālās pretenzijas".