Kas notika pēc tam. "Sabiedrība pieprasa kompetentu policistu"

Artis Drēziņš / Latvijas Avīze
2026. gada 27. aprīlis, 16:00
Valsts policijas gada pārskatā minēta statistika, ka 2025. gadā policijas amatpersonu skaits bija 4656, policijas darbinieki – 1199. Daļa no viņiem vēl papildina zināšanas arī augstskolās.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Pirms 35 gadiem – 1991. gada 22. maijā – nodibināja Latvijas Policijas akadēmiju (LPA) kā militarizētu akadēmisku un profesionālu izglītības un zinātnes iestādi.

Tās pamatuzdevums bija iekšlietu iestāžu darbinieku sagatavošana. Augstskola arī nodrošināja iekšlietu iestāžu darbinieku kvalifikācijas celšanu kārtības policijas, kriminālpolicijas, ekonomikas policijas, pirmstiesas izmeklēšanas, informācijas dienesta, ekspertu kriminālistu un robežsardzes studiju virzienos. Pagāja 18 gadi, un 2009. gada 30. jūnijā Latvijas valdība pieņēma lēmumu par LPA likvidēšanu, pamatojot to galvenokārt ar finansējuma trūkumu. Atcerēsimies, ka tajā laikā pasaulē plosījās ekonomiskā krīze, kas smagi skāra arī Latviju. Toreizējā iekšlietu ministre Linda Mūrniece arī vērtēja, ka LPA profesionālā jomā un sniegtā pakalpojuma kvalitātes ziņā neesot sasniegusi izvirzītos mērķus un uzdevumus. LPA oficiāli tika likvidēta 2010. gada 1. janvārī. Bijušajiem LPA studentiem tika nodrošināta iespēja turpināt studijas Latvijas Universitātes studiju programmās. Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu personāla profesionālās izglītības sistēma policijas vecāko virsnieku sagatavošanā tika mainīta un pielāgota jauniem apstākļiem.

Ekonomiskā krīze skāra visas nozares. Skarbi to izjuta arī policija un citas tiesībsargājošās iestādes, kuru attīstība jau pirms tam saskārās ar daudziem izaicinājumiem atalgojuma, infrastruktūras, jauniešu piesaistes un citos jautājumos. Nu tam nāca klāt arī neskaidrības ar izglītību. Situāciju lielā mērā glāba tas, ka policijai, robežsardzei un ugunsdzēsējiem jau bija zināmu spēku un autoritāti ieguvušas savas koledžas, bet bija skaidrs, ka ar to vien nepietiks.

2021. gada rudenī toreizējā iekšlietu ministre Marija Golubeva prezentēja Iekšējās drošības akadēmijas koncepciju, un 2022. gada 8. februārī Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas piedāvājumu, kas paredz konsorcija "Iekšējās drošības akadēmija" izveidošanu. Līdz tam bija daudz un dažādu diskusiju gan par notikušo Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju, gan ko darīt turpmāk. Iztikt ar koledžām, atjaunot LPA, veidot kopēju akadēmiju ar armiju vai arī konsorciju ar civilām augstskolām? Uzvarēja pēdējais variants: Iekšējās drošības akadēmija (IDA) kā vairāku institūciju – Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas koledžas, Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes – apvienība. 2023. gada 1. septembrī IDA uzņēma pirmos studentus.

Jāattīsta pētniecība

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.
Foto: Publicitātes

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs, LPA slēgšanas laikā ministrijas Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs uzskata, ka gaidas, kas bija, dibinot IDA, ir attaisnojušās. "Iekšējās drošības akadēmija tika izveidota īsā laikā, turklāt ir akreditētas programmas. Latvijas Universitāte (LU), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Valsts policijas koledža (VPK) ieguldīja milzīgu darbu īsā laikā. Cienījami pasniedzēji un docētāji. Augstskolas dalās ar infrastruktūru, personāla zināšanām un kompetencēm. Valsts policijas koledžu vada direktors ar lielu degsmi, tā ir vērsta uz inovācijām un sadarbību," tagad sarunā ar "Latvijas Avīzi" vērtē D. Trofimovs.

Bijušais Valsts policijas priekšnieks, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs un kādu laiku pat LPA prorektors, tagad IDA pasniedzējs Aldis Lieljuksis gan ne visā piekrīt: "Jā, bija krīzes laiks, kad vajadzēja ekonomēt naudu, bet risinājumi bija dažādi. Bija arī ierosinājums izveidot nacionālu drošības akadēmiju kopā ar armiju. Aizsardzības akadēmija jau atrodas turpat pie koledžas, bet Aizsardzības ministrija to negribēja. Tas būtu bijis ļoti prātīgs gājiens. 

Prātīgāk jau būtu bijis, ja iekšlietām būtu palikusi sava patstāvīga augstskola, kur kārtīgi var attīstīt pētniecību, zinātni, pētīt jaunās tehnoloģijas, rakstīt grāmatas. Tagad tas viss ir vairāk izsvaidīts, 

kaut gan, protams, konsorcijs ir labāk nekā nekas. Vajadzēja krīzes laikā kādas izmaksas samazināt, bet ne pavisam akadēmiju likvidēt. Daudzi labi pasniedzēji aizgāja projām. Drīz pilnīgi izzudīs tādi pasniedzēji, kas tikai strādā ar studentiem un var tiem veltīt visu savu laiku, nevis pār plecu skatās uz savu pamatdarbu tiesā, prokuratūrā, advokatūrā vai citur. Pētniecība no tā ir zaudējusi."

D. Trofimovs piekrīt A. Lieljuksim tikai par pētniecību: "Jā, ir pazaudēta iespēja attīstīt pētniecisko darbību. LPA laikos bija doktorantūras programma. Tagad aicinām LU un RSU tādu izstrādāt. Darbs pie tā notiek. Mēs pēc maģistru darbiem redzam, ka tas ir aktuāli, tos lasa dienestu vadība, jo tieši skar funkcijas, kas šodienas apstākļos jāveic. Kas attiecas uz Iekšējās drošības akadēmijas konsorciju, tas ir lēns, bet pamatīgs stāsts. Jā, bija variants veidot atsevišķu augstskolu, bet Latvijā tas šobrīd praktiski nav iespējams, ņemot vērā, kādam jābūt akadēmiskā personāla īpatsvaram. Tāpēc palikām pie iespējas izmantot jau esošo akadēmisko potenciālu. Konsorcijs nav nekas neparasts: tādi ir Lielbritānijā, Itālijā, ASV. Tagad, redzot rezultātus, ir pamats to vērtēt tikai pozitīvi. Protams, izaicinājums ir noturēt jauniešu interesi un attīstības augšupejošo līkni. 

LU uzsver: studenti, kuri mācās izmeklētāju programmā, ar rezultātiem konkurē ar tiem studentiem, kuri studē klasisko jurisprudenci, kā arī darbojas aktīvā studentu pašpārvaldē.

Savukārt RSU pamatā ir jau dienošie cilvēki, kuri skaidri zina to, kas viņiem ir nepieciešams turpmākajā profesionālās izaugsmes ceļā. Tādēļ motivācija studēt IDA noteikti ir liela. Policijas attīstībā bijuši dažādi laiki, arī tādi, kad bija sajūta, ka svarīgs ir katrs cilvēks dienestā ar jebkādu izglītību, bet šobrīd redzam, ka esam spējīgi un mums ir pamats izglītības latiņu nenolaist."

Akadēmija nav spējusi iet līdzi laikam

Artis Velšs bija Valsts policijas priekšnieks laikā, kad likvidēja Latvijas Policijas akadēmiju, tagad uzņēmuma "G4S Latvia" Drošības funkciju departamenta direktors, arī IDA pasniedzējs. "Slēgt akadēmiju tajā brīdī bija pamatoti," uzskata A. Velšs. "Problēmas vispirms bija finanses. Valstī bija ekonomiskā krīze, un akadēmija izmaksāja miljonus. Turklāt 80% no akadēmijā studējošajiem bija civilpersonas, kas negāja strādāt uz iekšlietu dienestiem – tātad augstskola nepildīja savu primāro funkciju. Otra lieta tajā laikā: policija, robežsardze un ugunsdzēsēji bija izveidojušo savas koledžas – arī profesionālās augstākās izglītības iestādes, kas strādāja arvien veiksmīgāk un par 60–70% sev vajadzīgos speciālistus apmācīja pašas. Un tad radās jautājumus: vai šo 30% dēļ – pārsvarā virsnieku no majora uz augšu – vajag uzturēt akadēmiju kā milzīgi tehniski un morāli novecojušu kompleksu? Vai apmācību uzticēt kam citam? Visi iestāžu vadītāji bija par akadēmijas likvidēšanu."

A. Velšs norāda, ka civilām augstskolām ir plašāks skatījums un dažādākas kompetences, turklāt ugunsdzēsēji sava darba specifikas dēļ vienmēr augstu vērtējuši Rīgas Tehniskās universitātes izglītību, bet robežsargi – militāro izglītību.

"Pēdējos gados strauji attīstījušies noziegumi kibervidē un ekonomikā: nedomāju, ka, ja akadēmija būtu palikusi līdz mūsdienām, tā tagad šajā ziņā būtu avangardā starp augstskolām. 

Viena specifiska augstskola to nepavilktu. Tāpēc uzskatu, ka pašreizējā sistēma ir laba, konsorcijā iesaistītas augstskolas labi sadarbojas," saka A. Velšs. "Tāpat akadēmijas vadība bija atrāvusies no dienestiem, nebija virzības uz novitātēm un jaunām metodēm. Pats esmu LPA absolvents un atceros, kā smaidījām par pasniedzējiem, kuri vairākus gadu desmitus bijuši prom no dienesta un mācīja par tehniskiem līdzekļiem, kuru sen vairs nav..."

Stukāns: "Likvidēt bija kļūda"

Policijas akadēmijas kritizētājiem nepiekrīt bijušais ģenerālprokurors Juris Stukāns: "Akadēmija kā specializēta policistu mācību iestāde ar sākotnēji ļoti kvalitatīvu, augstu līmeni gatavoja labus profesionāļus. Esmu mācījies kopā ar daudziem tagadējiem Augstākās tiesas tiesnešiem, tāpēc to varu apgalvot. Problēmas sākas, kad akadēmija sāka gatavot civilos juristus un civilās augstskolas sāka izjust konkurenci. Jā, protams, bija arī ekonomiskā krīze. Šobrīd neviena augstskola akadēmijas līmeni tiesībaizsardzības iestāžu speciālistu sagatavošanā nav sasniegusi. Ceru, ka ar laiku pašreizējais konsorcijs to spēs. Policijā joprojām ir labu izmeklētāju trūkums."

Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko: "Visur tur, kur policijā ir par kaut ko jālemj, ar laiku būs tikai policisti ar augstāko izglītību. Tas ir ceļš uz kvalitāti."
Foto: Publicitātes

Tagad nevarētu konkurēt

Arī Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko ir LPA audzēknis. "Pabeidzu vidusskolu 2002. gadā un biju viens no tiem, kas iestājās Policijas akadēmijas koledžas izglītības nodaļas pirmajā kursā. Konkurss bija septiņi cilvēki uz vienu vietu. Koledža bija kā nodaļa akadēmijas sastāvā, viens no studiju virzieniem, kas gatavoja tādus pašus policijas darbiniekus, kādus pašlaik mūsu koledža. Toreiz gan koledžas virziens nebija lielākais akadēmijai – tā sagatavoja arī civilos juristus. Bija jūtams tāds kā disbalanss. Civilos juristus sagatavoja arī par naudu, līdz ar to tas bija arī finansējuma jautājums augstskolai. Bija, protams, arī maģistra studijas policijas un citiem iekšlietu resora darbiniekiem," stāsta direktors. "Jā, Policijas akadēmijas likvidācija bija pretrunīga konkrētajā laikā, bija jābūvē policistu izglītības sistēma no jauna – ar daudziem izaicinājumiem. Bet, no šodienas skatpunkta raugoties, esmu pārliecināts: ja tas nebūtu noticis, Policijas akadēmija nebūtu spējīga konkurēt tāda, kāda tā bija ar LU un RSU Juridiskajām fakultātēm, kurām vienu brīdi attīstība kļuva ļoti strauja tehnoloģiju, inovāciju, ieguldījumu, mecenātu, fondu un grantu ziņā. Tāpēc žēl, ka ne uzreiz, bet pēc dažiem gadiem Iekšlietu ministrijas un politiskā vadība izloloja un realizēja Iekšējas drošības akadēmijas konsorcija ideju."

Koledža kā stingrs pamats

D. Homenko atceras, ka, sākoties ekonomiskai krīzei 2008. gadā, policistu trūkums Latvijā bija sevišķi jūtams. Pirms tam daudzi policisti bija saņēmušies kredītus, ko krīzes laikā nespēja atmaksāt. Vairāki ļoti profesionāli kolēģi tāpēc bijuši spiesti pamest policiju un doties pelņā uz ārzemēm.

"Krīzes laikā valsts daudz ko pazaudēja, jo nebija budžeta iespējas. Bet pēdējos gados, līdzko valsts arvien vairāk līdzekļus iegulda iekšējās drošības resoros, darbiniekos, tajā skaitā atalgojumā un sociālajās garantijās, aina strauji uzlabojas. 

Pērn Policijas koledžā izbaudījām pēdējā laikā nepieredzēti lielu studētgribētāju pieplūdumu: paredzēto 98 vietā uzņēmām 216 cilvēkus. 

Konkurence bija gandrīz divi cilvēki uz vienu vietu, ja rēķina uzņemto skaitu. Arī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā un Robežsardzes koledžā bija pieplūdums. Līdzko jaunietim ir materiālā ziņā studiju stabilitāte un garantēts dienests, viņš redz, ka valsts gatava viņā investēt, viņš gatavs veltīt savu dzīvi paaugstināta stresa un fiziskās slodzes apstākļiem. Valsts nekad nav bijusi tik dāsna pret kadetu studiju laikā kā tagad. Programmas ir pēctecīgas. Pabeidzot koledžu, cilvēks bez iestājeksāmeniem turpina studijas maģistrantūrā LU vai RSU. Tā – Iekšējā drošības akadēmija kā konsorcija veidojums – ir vislabākā alternatīva vecajai Policijas akadēmijai. Katrs dalībnieks kopēja mērķa labā dod savu akadēmisko personālu un infrastruktūru, nav neveselīga studentu dalīšana un konkurence, kas bija agrāk. Katrs students izmanto visu trīs augstskolu iespējas. Papildus tam ir ļoti labs Iekšlietu ministrijas un LU projekts jauniešiem, kuri kādu iemeslu dēļ – parasti nespēj nokārtot sporta normatīvus vai ir veselības likstas, nevar kvalificēties amatpersonas statusam – par budžeta līdzekļiem tiek uzņemti pirmstiesas izmeklēšanas bakalaura programmā. 2027. gadā būs jau pirmais izlaidums. Latvijas Universitāte ir vislabākā augstskola jurisprudencē un tiesību zinātnēs, izmeklētāji, kas tajā tiek sagatavoti saskaņā konsorcija vienošanos, būs ar vislabāko akadēmisko sagatavotību, kāda vien iespējama Latvijā. Būs labs papildinājums. Tas šobrīd ir vislabākais iespējamais risinājums, kā strauji celt izmeklētāju profesionalitāti – šajā darbā iesaistījusies arī koledža ar savu izmeklētāju mācību centru, kas ir modernākais Baltijā. Tajā notiek arī jau esošo izmeklētāju profesionālās pilnveides kursi, semināri, domnīcas. Starp pasniedzējiem ir arī prokurori un tiesneši, bijuši arī speciālisti no ASV un Polijas. Vēl mēs sadarbojamies ar Tiesnešu mācību centru, ar kuru apmaināmies speciālistiem. Tas mūsdienās ir vislabākā koncepcija: mācību centri pa jomām," pozitīvi noskaņots ir D. Homenko.

Koledžā šobrīd ir trīs mācību programmas, un tā attīstās līdz ar Valsts policiju, kuras galvenā koncepcija tagad ir: reaģēšanas darbinieks. Tāpēc koledža galvenokārt fokusējusies uz divarpus gadu garu klātienes programmu, ar kuru sagatavo reaģēšanas policistu ar augstāko izglītību. Šogad tai varēja pieteikties cilvēki līdz 50 gadu vecumam, nākamgad – līdz 55. Protams, jāatbilst noteiktām prasībām. Studenti mēnesī saņem 820 eiro uz rokas. Studijas ir no plkst. 8. līdz 16.30, ja nav speciāla rīkojuma. Nav kazarmu režīma kā Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Tātad apstākļi un atalgojums ir ļoti konkurētspējīgs ar armijas augstskolu.

"Pēdējā laikā redzam, ka arvien vairāk piesaistām daudzsološus un dažādus – no visādām jomām – studentus. Policists bez augstākās izglītības ir ar ierobežotu lemtspēju un īsti vairs neder mūsdienu policijā, jo pieņemt kriminālprocesuālos un administratīvos lēmumus drīkst tikai policists ar augstāko izglītību. Koledžas uzdevums ir sistemātiski gatavot policijas virsniekus, lai ar laiku viss reaģēšanas dienests sastāvētu no virsniekiem ar augstāko izglītību un būtu policijas pamats, tostarp arī karjeras veidošanai. 

Jā, joprojām palikusi maza, šaura desmit mēnešu jaunāko policijas inspektoru arodizglītības programma: speciālo objektu pārvaldes un konvoja, izolatora darbinieki. 

Mēs gan tur salasām maz gribētājus – šajā mācību gadā ir tikai 12. Arī pieprasījums pēc šādiem speciālistiem nav liels. Visur tur, kur policijā ir par kaut ko jālemj, ar laiku būs tikai policisti ar augstāko izglītību. Tas ir ceļš uz kvalitāti. Sabiedrība pieprasa kvalitatīvu un kompetentu policistu. To var panākt tikai ar izglītību. Ir arī trīs mēnešu gara profesionālās pilnveides ievirzes programma cilvēkiem ar augstāko izglītību. Dažas profesijas var būt piekritīgas pēc būtības, piemēram, augstākā izglītība tiesību zinātnēs der 99% policijas darbiniekiem, veterinārārsta – policijas kinologam, sabiedrisko attiecību – policijas prevencijas darbiniekam. Trijos mēnešos šādi cilvēki apgūst policijas dienesta pamatus un var sākt strādāt, papildus vēl mācoties Izglītības un mācību centra kursos," teic D. Homenko.

Koledžai ir divi lieli projekti: līdz 2029. gadam plānots uzbūvēt modernu stadionu – finansējums tam jau ir, notiek iepirkums –, kā arī angāra tipa mācību poligonu, kurā būs simulēti dažādi objekti, piemēram, veikals, degvielas uzpildes stacija, dzīvoklis, kuros izspēlēs dažādus scenārijus.

Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji

Kas ir IDA?

  • Iekšējās drošības akadēmija jeb IDA ir vairāku institūciju (Iekšlietu ministrija, Valsts policijas koledža, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte) veidota apvienība konsorcijs kopēja mērķa sasniegšanai: apvienojot resursus un sadarbojoties, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs. Studiju process tiek īstenots gan LU, gan RSU, gan arī VPK.
  • Pēc attiecīgās programmas absolvēšanas absolvents iegūst augstākās izglītības institūcijas diplomu par iegūto augstāko izglītību ar atsauci, ka tā tika īstenota konsorcija "Iekšējās drošības akadēmija" ietvaros, profesionālo kvalifikāciju un grādu.
  • IDA darbības stratēģisko kontroli nodrošina iekšlietu ministra izveidota Stratēģiskās uzraudzības padome, bet studiju iekšējās kvalitātes kontroli un studiju procesa jautājumu koordināciju īsteno Studiju programmu padome. Uzraudzības padomes sastāvā ir 11 locekļi no Iekšlietu ministrijas, RSU, LU, VPK, Valsts policijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ģenerālprokuratūras un Nodokļu un muitas policijas. IDA Stratēģiskās uzraudzības padomes priekšsēdētājs ir Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs D. Trofimovs. Studiju programmu padomes sastāvā apstiprināti septiņi locekļi no Iekšlietu ministrijas, RSU, LU un VPK, kā arī viens studiju programmas students no katras konsorcija augstākās izglītības institūcijas.
  • Šobrīd IDA Valsts policijas koledžas īstenotajā īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Policijas darbs" ir 368 studējošie/kadeti, no kuriem klātienē studējošie – 279, neklātienē – 89. Šo programmu 2026. gada martā absolvējuši 108 jaunākie virsnieki – gan klātienē, gan neklātienē studējošie.
  • IDA Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes īstenotajā otrā cikla akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmā "Sabiedrības vadība" apakšprogrammā "Tiesībaizsardzības, kriminālsodu izpildes un glābšanas dienestu vadība" (maģistrs) ir 60 studējošie, bet absolvējuši šo programmu ir 35 (2026. gada februārī).
  • IDA Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes īstenotajās studiju programmās kopā ir 274 studenti: pirmā cikla profesionālā bakalaura studiju programmā "Pirmstiesas izmeklēšana" – 233, otrā cikla profesionālā maģistra studiju programmā "Pirmstiesas izmeklēšana" – 41. Absolventu šajās studiju programmās vēl nav.
  • IDA Rīgas Stradiņa universitātes īstenotajās studiju pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Policijas darbs" (bakalaurs), kuru īsteno pēc VPK īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas apguves, un otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Ekonomiskās drošības aizsardzība" (maģistrs) kopā studē 135 studenti. Pirmie absolventi programmā "Ekonomiskās drošības aizsardzība" bija 2025. gadā – 11 studenti un 2026. gadā programma "Policijas darbs" – 42 studenti.
  • Vairāk par studiju iespējām: "ida.edu.lv".

Studenti: Studijas ir nopietnas

Foto: Foto no privātā arhīva.

Marta Rozenberga studē IDA LU Juridiskās fakultātes īstenotajā pirmā cikla profesionālā bakalaura studiju programmā "Pirmstiesas izmeklēšana" 3. kursā un vienlaikus kopš oktobra strādā policijā par izmeklētāja palīdzi: "Studijām pieteicos filmu ietekmē pēc Āgenskalna Valsts ģimnāzijas pabeigšanas. Daudz jālasa, smagi eksāmeni, bet ļoti patīk un ir interesanti. Lieliski pasniedzēji, piemēram, Juris Juriss un Jānis Rozenbergs krimināltiesībās, Gunārs Kūtris kriminālprocesā, Māris Krauze kriminālistikā. Izmeklētāji ir ļoti vajadzīgi, un darba man pietiks. Esmu tam gatava. Mūs sagatavo gan teorētiski, gan praktiski, dod arī vispārējo izglītību, piemēram, par ģeopolitiku. Studentos arī ieklausās: piemēram, pēc mūsu priekšlikuma kā obligātu plāno izmeklēšanu digitālā vidē."

Foto: Foto no privātā arhīva.

Kandavniece Anete Priede pēc Valsts policijas koledžas pabeigšanas iestājās IDA un šobrīd ir 2. kursa studente nepilna laika klātienes RSU Sociālo zinātņu fakultātes īstenotajā studiju pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Policijas darbs", vienlaikus strādā policijā par inspektori: "Pēc vidusskolas bija doma strādāt Robežsardzē, bet, tā kā koledža tālu – Rēzeknē –, izvēlējos policiju un nenožēloju. Pēc Policijas koledžas studijas Stradiņos ir kā turpinājums, lai iegūtu bakalaura grādu. Studijas ir nopietnas, arī praktiskās nodarbības, piemēram, kā speciālos kursus izvēlējos eksperta darbu, kas ir ļoti interesanti un man palīdz arī pašreizējā darbā."

Policijas inspektors Jānis (dienesta ieceru dēļ savu uzvārdu negrib publiskot) no Zemgales martā absolvējis Valsts policijas koledžu. Plāno tālāk studēt un ar lielāko prieku piedalīties dažādās dienesta piedāvātajās mācībās. "No pozitīvā noteikti jāizceļ disciplīna un struktūra. Koledžā iemāca atbildību, precizitāti un spēju strādāt komandā. Tāpat vērtīgi ir pasniedzēji – daudzi no viņiem ir ar reālu pieredzi dienestā, kas ļauj mācību procesu padarīt praktiskāku un interesantāku. Tomēr ir arī lietas, kas varētu nepatikt vai radīt grūtības. Slodze bieži vien ir augsta – paralēli teorijai ir fiziskā sagatavotība, diennakts režīms, disciplīnas prasības. Ne visiem ir viegli pierast pie stingras kārtības un ierobežotas brīvības. Tāpat dažkārt mācību saturs var šķist pārāk teorētisks vai novecojis, īpaši, ja tas neatbilst aktuālajai situācijai dienestā. Kopumā slodze ir atbilstoša, ja mērķis ir sagatavot profesionālus policistus, taču būtu svarīgi nodrošināt labāku līdzsvaru starp teoriju un praksi. Vairāk praktisko situāciju simulāciju, reālu gadījumu analīze un sadarbība ar aktīvajām policijas vienībām padarītu apmācību vēl kvalitatīvāku. Es uzskatu, ka būtu nepieciešams atjaunot Policijas akadēmiju un pagarināt mācības līdz četriem gadiem."

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".

 

