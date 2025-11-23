ASV miera plāna pēdējā versija tagad ietver Ukrainas "svarīgākās prioritātes", svētdien Ženēvā paziņojis Kijivas delegācijas pārstāvis Rustems Umerovs.
Kā ziņots, ASV piedāvājušas 28 punktu "miera plānu" Krievijas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu, un tā sākotnējā versija faktiski saturēja Maskavas maksimālās prasības un tika pielīdzināta Kijivas kapitulācijai.
"Tagadējā dokumenta versija, lai gan joprojām ir galīgās apstiprināšanas stadijā, jau atspoguļo lielāko daļu Ukrainas galveno prioritāšu," atzina Ukrainas Drošības padomes sekretārs Umerovs.
"Mēs augstu novērtējam konstruktīvo sadarbību ar Savienotajām Valstīm un mūsu iebildumu uzmanīgo izvērtēšanu, kas ļauj mums virzīties uz priekšu šajā kopīgajā procesā," piebilda Ukrainas delegācijas pārstāvis.
Kā ziņots, arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka tā dēvētais ASV miera plāns varētu ietvert arī Kijivas perspektīvu.
"Šobrīd pastāv sapratne, ka amerikāņu priekšlikumi varētu ietvert virkni elementu, kas balstītos Ukrainas perspektīvā un ir kritiski Ukrainas nacionālajām interesēm," žurnālistiem norādīja Zelenskis.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
