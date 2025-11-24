Nepieciešama tāda vienošanās par karadarbības pārtraukšanu starp Ukrainu un Krieviju, kas pilnībā apliecina Ukrainas suverenitāti, teikts ASV un Ukrainas kopīgajā paziņojumā, kas publiskots pēc svētdien Ženēvā notikušajām sarunām starp ASV, Ukrainas un Eiropas valstu amatpersonām.
Sākotnējie ASV priekšlikumi tika kritizēti kā pārāk labvēlīgi Krievijai, taču dokumentā sacīts, ka sarunās svētdien izstrādāts "atjaunināts un pilnveidots miera ietvars".
"Sarunas bija konstruktīvas, mērķtiecīgas un cieņpilnas, uzsverot kopīgo apņemšanos panākt taisnīgu un ilgstošu mieru," norādīts ASV un Ukrainas paziņojumā.
"Tajās atkārtoti tika apstiprināts, ka [nepieciešama] vienošanās, kas pilnībā apliecina Ukrainas suverenitāti un nodrošina ilgtspējīgu un taisnīgu mieru," teikts dokumentā, uzsverot, ka panākts "nozīmīgs progress".
Paziņojumā abas puses arī apņēmušās turpināt darbu pie kopīgiem priekšlikumiem "tuvākajās dienās".
ASV valsts sekretārs Marko Rubio svētdienas vakarā pirms došanās projām no Ženēvas teica žurnālistiem, ka puses ir būtiski pavirzījušās uz priekšu.
"Varu jums teikt, ka jautājumi, kas vēl nav atrisināti, nav nepārvarami," viņš uzsvēra un pauda pārliecību, ka vienošanās tiks panākta.
Rubio norādīja, ka par jebkādu galīgo vienošanos "būs jāvienojas prezidentiem, un ir pāris jautājumi, pie kuriem mums jāturpina strādāt", pirms sarunās mēģināt iesaistīt Krieviju.
ASV valsts sekretārs arī sacīja, ka, viņaprāt, Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps ir "diezgan apmierināts ar ziņojumiem, ko mēs viņam sniedzām par panākto progresu".
Vaicāts, vai, viņaprāt, vienošanos varētu panākt līdz ceturtdienai, kā to iepriekš pieprasījis Tramps, Rubio teica, ka "termiņš ir tāds, ka mēs vēlamies to paveikt pēc iespējas drīz".
"Domāju, ka mēs panācām milzīgu progresu. Man ir liels optimisms, ka mēs to panāksim ļoti saprātīgā laika periodā, ļoti drīz," piebilda ASV valsts sekretārs.
Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, reaģējot uz Trampa svētdien paustajiem kārtējiem pārmetumiem, ka Ukraina neesot pateicīga ASV, platformā "X" ierakstīja, ka Ukraina ir "pateicīga ASV (..) un personīgi prezidentam Trampam" par palīdzību, kas "glābj ukraiņu dzīvības".
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā ASV piedāvāja 28 punktu plānu Krievijas sāktā kara pret Ukrainu izbeigšanai, un tā sākotnējā versija faktiski saturēja Maskavas maksimālās prasības un tika pielīdzināta Kijivas kapitulācijai.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
