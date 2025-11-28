Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs (NABU) un Īpašā pretkorupcijas prokuratūra (SAP) piektdien Kijivā valdības kvartālā veic kratīšanu prezidenta kancelejas vadītāja Andrija Jermaka birojā, vēsta Ukrainas mediji un varasiestādes.
Sākotnēji par kratīšanu vēstīja tīmekļa medijs "Ukrainska pravda", bet vēlāk to paziņojumā apstiprināja arī NABU.
Piektdienas rītā valdības kvartālā ieradušies aptuveni desmit NABU un SAP darbinieki, no notikuma vietas ziņoja "Ukrainska pravda" žurnālists.
Ukrainā nerimst skandāls ap vērienīgo korupcijas shēmu uzņēmumā "Enerhoatom", un tā dēļ amatus zaudējuši divi ministri.
Skandāla galvenā figūra ir uzņēmējs Timurs Mindičs, kas medijos tiek raksturots kā prezidenta Volodimira Zelenska draugs.
Mindiča prominentās lomas dēļ skandāls medijos tiek dēvēts par Mindičgeitu.
Uzreiz pēc skandāla izraisīšanās Ukrainas politiķu vidū un medijos izskanēja aicinājumi ne tikai par lietai tuvāko ministru, bet arī Jermaka atkāpšanos.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu