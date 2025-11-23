Andris Bulis šovā “Slavenības. Bez filtra” ciemojas pie bijušās finanšu ministres un zemessardzes kājnieces Danas Reiznieces. Tikšanās laikā Andris pārrunā, kā viņa uztver meitas dienestu Zemessardzē un kādu emocionālo slodzi nes apziņa, ka kara gadījumā māte un meita stātos vienā līnijā.
Kā atklāj Dana Reizniece, dienests ir devis iespēju nodoties kopīgām darbībām ar bērniem: “Aleksai šobrīd skolā ir Valsts aizsardzības mācība, tad nu mums ir par ko parunāt, varam salīdzināt, ko mums abām māca. Savukārt mana vecākā meita Helēna arī dienē, jau kopš 2023. gada. Tas bija pilnīgi neatkarīgs viņas pašas lēmums. Es viņai jautāju – kāpēc tāds lēmums? Izrādās, ka viņa par to ir sapņojusi jau no bērnības. [..] Viņa sāka dienēt Ventspilī, bet nu jau mēs esam vienā vienībā – Ādažu 3. kājnieku balatjonā.”
Andris Bulis par dzirdēto ir manāmi pārsteigts. Viņš jautā, vai mātei nav žēl meitas, jo būt Zemessardzē nav viegli. “Raksturu audzinās! Man būtu žēl, ja viņa nedarītu tādas lietas, ja vienīgais, kas viņu dzīvē interesētu, būtu sēdēt pie televizora vai spēlēt datorspēlītes. Tagad spēlīšu vietā viņa vismaz pamācās ar dronu lidot,” stāsta Dana Reizniece.
Jautājot, vai viņu nebaida fakts, ka, pienākot X stundai, pašas meita var būt pirmajā rindā, Dana atbild, ka tas ir daudz svarīgāk, nekā būt pirmajai aizbraucēju rindā un neaizstāvēt savu valsti. Andris Bulis šokēts jautā, vai meitu neinteresē mierīga ģimenes dzīve? “Protams, interesē. Viņai būs gan laimīga ģimenes dzīve, kā arī viņa būs labs zemessargs! Tas viss ir iespējams! [..] Var un vajag darīt visu, kas rada gandarījumu, laimes sajūtu un piepildījumu,” secina Dana Reizniece.
