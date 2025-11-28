Dziedātāja Liene Šomase žurnālam "Ievas Stāsti" pirmo reizi atklāj patieso notikušā versiju par skandālu, kas pirms deviņiem gadiem Daugavpilī satricināja pašmāju šovbiznesu.
Tobrīd koncertā Rudens šlāgeris viņa no skatuves rupji lamājās un dēvēja Latviju par "*obanno valsti".
Šomase atzīst, ka tajā vakarā tiešām bijusi iereibusi, turklāt alkoholu viņai piedāvājis cilvēks, ar kuru tolaik bijusi kopā.
"Biju kopā ar cilvēku, kas mani nevis atbalstīja, bet vēl dziļāk vilka iekšā bedrē,"
viņa saka.
Pēc dziedātājas teiktā, alkohols viņas dzīvē līdz tam neesot bijusi problēma: "Retu reizi iedzeru glāzi vīna, ko atšķaidu ar ūdeni."
Šomase stāsta, ka tajā laikā atradusies savas karjeras virsotnē – strādājusi Radio SWH, televīzijā, vadījusi radošo studiju. Taču pēc skandāla sekojis smags kritiens: "Pēc notikušā no manis novērsās cilvēki, kolēģi, biju spiesta atteikties no plānotajiem projektiem, koncertiem. Tikai dziedātājs Jānis Moisejs turpināja sadarbību."
Lai arī viņai bijis grūti piedot tiem, kas publiski uzbrukuši, Šomase atzīst, ka to ir izdarījusi. Tagad, viņa saka, daudzi vairs nevarot paskatīties acīs – "es neko nenožēloju… ja nebūtu izgājusi cauri šai miskastei, es nebūtu tā Liene, kas esmu tagad".
Visu sarunu lasiet žurnālā "Ievas Stāsti".
