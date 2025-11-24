Piektdien, 21. novembrī, noslēdzies kanāla TV6 šovs “Lauku sēta”, par uzvarētāju kļūstot Jēkabam Rumpem no Tomes. Otrajā vietā palika jūrmalnieks Toms Miezis, kurš tā arī visa šova laikā ne reizi neapsēdās uz sliņķu un izbalsoto sola.
“Lauku sētā” šī vasara bija piepildīta ar spraigiem notikumiem, strīdiem, mīlas drāmām un smagiem darbiem, kas vainagojās ar baudāmiem rezultātiem. Šīs sezonas finālspēlēs vietu izcīnīja Jēkabs, Toms, Sanita no Vecpiebalgas, Lielvārdē dzimusī Kate un rīdziniece Agnese. Viņu šķīvji visas vasaras garumā netika sasisti un katrs no viņiem bija apņēmības pilns atvērt lādi un tikt pie galvenās balvas.
Tā kā laikapstākļi pusfināla laikā bija nepielūdzami un cīņa ilga jau vairākas stundas, pirmo reizi “Lauku sētas” vēsturē Jānim bija jāiejaucas sacensībās, lai mainītu spēles noteikumus. Par diviem izveicīgākajiem, spēcīgākajiem un veiksmīgākajiem šīs sezonas dalībniekiem tālākajai cīņai kļuva kungi – Jēkabs un Toms.
Uz šova finālu bija ieradušies arī iepriekš izbalsotie dalībnieki, lai atbalstītu Jēkabu un Tomu, kuriem priekšā bija ļoti izaicinošs uzdevums – lekt maisos līdz karotēm, pēc tam uz koka karotes bija jātur ola, to uzmanīgi nogādājot otrpus pagalmam. Stafetes turpinājumā – mājas priekšā jāiesit baļķī naglas un, kad tas paveikts, jāskrien uz strautiņu, kur ir desmitiem zelta akmeņu, pie kuriem piestiprinātas atslēgas. Tikai viena no tām ir īstā, ar kuru var atslēgt lādi, kas glabā galveno balvu.
Spraigā sacensībā pareizo atslēgu dārgumu lādes atvēršanai pirmajam izdevās Jēkabam, kļūstot par "Lauku sētas" 12. sezonas uzvarētāju un iegūstot iespēju doties mājās ar 9700 eiro. Taču, kā jau “Lauku sētā” ierasts – pārsteigumi ir uz katra stūra! Proti, Jēkabam tika dota iespēja izvēlēties naudas balvu vai vienu no trijiem auto. Un Jēkabs, ilgi nedomājot, lēma par labu, viņaprāt, vērtīgākam ieguvumam – automašīnai.
