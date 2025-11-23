Ukrainas miera plānā jābūt "pilnībā atspoguļotai" Eiropas Savienības (ES) centrālajai lomai, svētdien paziņojusi Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
"Jebkādam uzticamam un ilgtspējīgam miera plānam pirmkārt un galvenokārt jāaptur slepkavošana un jāizbeidz karš, nesējot nākamo konfliktu sēklu," teikts fon der Leienas paziņojumā.
"Ukrainai jābūt brīvībai un suverēnām tiesībām pašai izvēlēties savu likteni. Viņi izvēlējušies eiropeisku likteni," piebildusi EK prezidente.
Plānam jāparedz Ukrainas atjaunošana, integrācija ES kopīgajā tirgū un, galu galā, pilnīga dalība blokā, uzsvērusi fon der Leiena.
Eiropa cenšas nepieļaut tās atstumšanu no sarunām par ASV prezidenta Donalda Trampa piedāvāto "miera plānu" Krievijas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu.
Svētdien Ženēvā notiks ES amatpersonu sarunas ar ASV un Ukrainas pārstāvjiem, kurās bloku pārstāvēs fon der Leienas kancelejas vadītājs Bjerns Zeiberts.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
