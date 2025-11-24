Svētdienas vakarā, 23. novembrī aizritējis svarīgākais notikums Latvijas teātra pasaulē – ikgadējā "Spēlmaņu nakts" balvu pasniegšanas ceremonija.
Par Gada lielās formas izrādi atzīts režisores Olas Mafālani iestudējums "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem".
Trīs žūrijas piešķirtās "Skatuves naglas" saņēma "Dirty Deal Teatro" izrāde "Alfas", kas ieguva balvu kā gada mazās formas izrāde, tās režisors Valters Sīlis atzīts par gada režisoru, savukārt komponists Edgars Raginskis saņēma balvu kategorijā "Gada jaundarbs mūzikā vai muzikālais noformējums".
Labākā aktrise - Maija Doveika.
Gada aktieris - Artis Jančevskis.
Balvas par Mūža ieguldījumu Latvijas teātra mākslā šogad saņēma Liepājas teātra aktrise Aina Karele un Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra aktieris Jakovs Rafaļsons.
Gada jaunā skatuves mākslinieka gods piešķirts Elizabetei Miltai par Marijas Šamrajevas lomu izrādē "Nevienam nezināmā Marija", kas tapusi Latvijas Kultūras akadēmijas skatuves un audiovizuālās mākslas festivālā "Patriarha rudens", kā arī Annijai Kristiānai Ādamsonei par Olimpijas atveidojumu operā "Hofmaņa stāsti" Latvijas Nacionālajā operā un baletā.
Savukārt kategorijā "Gada jaundarbs dramaturģijā vai izrādes scenārijs, teātra teksts" uzvarējusi Ludmila Roziņa par "Dievs ir šeit" Liepājas teātrī.
Gada scenogrāfs ir Germans Ermičs, gada kostīmu mākslinieks ir "Mareunrol's", gada gaismu mākslinieks ir Niks Cipruss, gada video māksliniece Katrīna Neiburga. Kategorijā "Gada jaundarbs mūzikā vai muzikālais noformējums" uzvarējis Edgars Raginskis.
Gada horeogrāfe vai kustību māksliniece ir Irina Bogeruka. Gada baleta mākslinieks ir Antons Freimans.
Bērnu un pusaudžu žūrijas balva piešķirta labākajai izrādei "Mēs, Sālsvārnas salas vasarnieki", ko Latvijas Nacionālajā teātrī iestudējusi režisore Paula Pļavniece.
"Spēlmaņu nakts" skatītāju simpātijas balvas piešķīra trīs kategorijās. Gada izrāde ir iestudējums, kas tapis Latvijas Nacionālajā teātrī - "Nacionālais kanāls" Matīsa Kažas režijā. Gada aktrise ir Daiga Gaismiņa par lomu Latvijas Nacionālajā teātrī "Dumpīgā Rīga". Gada aktiera gods piešķirts Kārlim Reijeram par lomu Latvijas Nacionālā teātra iestudējumā "Dullais Dauka".
"Spēlmaņu nakts" starptautiskās teātra kritiķu grupas īpašā atzinība piešķirta Reinim Dzudzilo par jēgpilnu un emocijas rosinošu vizuālās dramaturģijas koncepciju izrādei "Nacionālais kanāls" Latvijas Nacionālajā teātrī.
"Latvijas mobilā telefona" Eksporta balvu izrādēm, kas ceļo tālāk par skatuvi, 20 000 eiro nākamās izrādes eksporta atbalstam, saņēmis Dailes teātris.
2024./2025. gada sezonas "Spēlmaņu nakts" profesionālajā žūrijas komisijā strādāja žūrijas komisijas priekšsēdētāja, teātra kritiķe un "Latvijas Televīzijas" kultūras žurnāliste Henrieta Verhoustinska, teātra zinātnieces un kritiķes Ingrīda Vilkārse, Zane Radzobe, Guna Zeltiņa, teātra kritiķe un teātra pētniece Ilze Kļaviņa, teātra kritiķe, zinātniece, elektroniskā teātra žurnāla "Kroders.lv" galvenā redaktore Ieva Rodiņa, māksliniece Sandra Krastiņa, režisors, aktieris un projektu vadītājs Herberts Laukšteins.
Ceremoniju veidoja režisors un koncepcijas līdzautors Matīss Kaža, ceremonijas koncepta autore, kustību un kostīmu dramaturģijas horeogrāfe Jana Jacuka, scenogrāfe un kostīmu māksliniece Ieva Kauliņa, muzikālās koncepcijas autore Spāre Vītola, vizuālās identitātes, grafiskā dizaina un animācijas autore Kristina Rezviha, gaismu mākslinieks Niks Cipruss, tiešraides audiovizuālās dramaturģijas autors Aleksandrs Grebņevs, tekstu autori Matīss Kaža, Matīss Budovskis, ceremonijas producente Ilona Matvejeva, ceremonijas vadītājs aktieris Gerds Lapoška.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu