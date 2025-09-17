Divu rietumvalstu laboratorijās veiktajos pētījumos gūts apstiprinājums, ka Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs cietumā Krievijā noindēts, trešdien paziņoja politiķa atraitne Jūlija Navaļnaja.
Pēc Navaļnija nāves pērn 16. februārī cietumā Harpā, Polāro Urālu reģionā, politiķa komandai izdevās iegūt viņa bioloģisko materiālu paraugus un nosūtīt tos uz ārzemēm - divu rietumvalstu laboratorijām.
Tās neatkarīgi viena no otras veica pētījumus un apstiprināja, ka Navaļnijs noindēts, paziņojumā platformā "YouTube" pauda politiķa atraitne.
"Kāds ir nākamais solis? Es nezinu. Krievijas pilsonis tika nogalināts Krievijas teritorijā, tur ir arī visa pierādījumu bāze. Rietumvalstīm nav juridiska pamata ierosināt un izmeklēt krimināllietu," norādīja Navaļnaja.
Navaļnija komanda vērš uzmanību uz to, novērošanas kameru ieraksti no politiķa pēdējās dzīves dienas, "šķiet, nepastāv", lai gan viņš visu ieslodzījuma laiku tika nepārtraukti filmēts.
Cietuma plānā, kā norāda Navaļnaja, redzams, ka blokā, kur tika turēts viņas vīrs, ir 63 videokameras.
"Un nevienā no tām nav neviena ieraksta," pauž atraitne.
Viņa pieļauj, ka šajos ierakstos "ir kaut kas tāds, kas neatbilst oficiālajai versijai" par Navaļnija nāvi.
"Es neklusēšu. Es apgalvoju, ka [Krievijas diktators] Vladimirs Putins ir vainīgs mana vīra Alekseja Navaļnija slepkavībā," pauž Navaļnaja.
"Es apsūdzu Krievijas specdienestus aizliegtu ķīmisko un bioloģisko ieroču izstrādē. Es pieprasu, lai laboratorijas, kas veica pētījumus, publicē to rezultātus. Pārtrauciet flirtēt ar Putinu kaut kādu augstāku apsvērumu vārdā. Jūs nevarat viņu pielabināt. Kamēr jūs klusējat, viņš neapstāsies," uzsvēra Jūlija Navaļnaja.
KONTEKSTS
Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs tika aizturēts 2021. gada janvārī, atgriežoties no Vācijas, kur viņš ārstējās pēc Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) aģentu organizētā noindēšanas mēģinājuma. Tā paša gada februārī Navaļnijam tika piespriests divarpus gadu ilgs cietumsods par viņam 2014. gadā piespriestā nosacītā cietumsoda noteikumu šķietamu pārkāpšanu, ārstējoties Vācijā. Nākamā gada martā viņam piesprieda vēl deviņus gadus ieslodzījumā par "krāpšanu" un "necieņu pret tiesu". Navaļnijs bija apsūdzēts arī ekstrēmismā. 2024. gada 15. vai 16. februārī Navaļnijs miris kolonijā Harpas ciematā.