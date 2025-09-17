Vācijas eiroskeptiķu partija "Alternatīva Vācijai" (AfD) pirmo reizi nonākusi valsts mēroga sabiedriskās domas aptaujas pirmajā vietā, konstatēts centra "YouGov" aptaujā.
AfD tagad atbalsta 27% vāciešu, bet līdzšinējos aptauju līderus Kristīgo demokrātu savienības un Kristīgi sociālās savienības bloku (CDU/CSU) - 26%, liecina trešdien izplatītās aptaujas rezultāti.
Salīdzinot ar augustu, atbalsts AfD pieaudzis par diviem procentpunktiem, bet CDU/CSU - par procentpunktu sarucis.
Citu institūtu nesenajās aptaujās atbalsts AfD un CDU/CSU ir vienāds, vai arī AfD no CDU/CSU nedaudz atpaliek.
Ja vēlēšanas notiktu šosvētdien, sociāldemokrāti (SPD) saņemtu 15% balsu. Atbalsts SPD audzis par procentpunktu, konstatēts "YouGov" pētījumā.
Atbalsts zaļajiem palicis nemainīgs 11% līmenī, bet partijai "Die Linke" ("Kreisie") - par procentpunktu sarucis līdz 9%.
Atbalsts kreisajai Zāras Vāgenknehtas savienībai (BSW) palicis 5%, bet brīvajiem demokrātiem (FDP) - 4% līmenī.
Aptaujas gaitā iztaujāti 1649 balsstiesīgie vācieši. Aptauja veikta no 12. līdz 15.septembrim.
