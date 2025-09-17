Partly cloudy 16.2 °C
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
Atvaļinājums ar ģimeni: kā izplānot to finansiāli izdevīgu?

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2025. gada 17. septembris, 00:00
Vasaras mēneši bieži vien ir laiks, kad var gūt atelpu no darba pienākumiem un ikdienas skrējiena, un nereti atvaļinājums kopā ar vistuvākajiem kļūst par gaidītāko notikumu.

Taču, lai tas sniegtu patiesu gandarījumu un neaizmirstamas emocijas, nevis satraukumu brīdī, kad tiek apskatīts konta atlikums, nepieciešams pievērsties finanšu plānošanai neatkarīgi no tā, kur plānots doties – uz ārvalstīm vai palikt tepat Latvijā. Kā pēc iespējas labāk izplānot atpūtu, lai makā nebūtu “roba”? Noskaidrojiet raksta turpinājumā!

Finanšu plānošana – atvaļinājuma veiksmes atslēga

Lai arī atvaļinājums nereti tiek uztverts kā spontāns piedzīvojums vai izraušanās no ikdienas rutīnas, tieši rūpīga finansiālā sagatavošanās var būt izšķirošs faktors tam, kādas izvērtīsies brīvdienas. No transporta izdevumiem līdz ikdienas maltītēm un izklaidēm – visu ir iespējams jau laikus prognozēt un aprēķināt!

1. Sastādiet budžeta plānu un paredziet aptuvenos izdevumu apmērus

Lai ceļojums neizvērstos par nepatīkamu pārsteigumu, svarīgi veikt budžeta plānošanu. Tam der gan mobilās aplikācijas, gan Excel izklājlapa, gan fizisks budžeta plānotājs, kur datēt kopējo naudas summu un izdevumus, piemēram, uz katru cilvēku, ko veido: ceļš, naktsmītnes, ēdināšana, izklaides, apdrošināšana, suvenīri un arī neparedzēti tēriņi.

Ikgadējais atvaļinājums ir ideāls brīdis, kad veltīt laiku ģimenei, bet, lai viss izdotos tā, kā cerēts, tam jāgatavojas savlaicīgi. Ja ir tāda iespēja un finansiālā rocība, uzkrājumu var sākt veidot jau gada sākumā, katru mēnesi atliekot noteiktu naudas summu.

2. Apdomājiet veidus, kā nonākt cerētajā galamērķī

Ja plānots gaisa ceļojums ar lidmašīnu, jārēķinās ar papildu izmaksām, ko var sastādīt lidostu transfēri, reģistrētā bagāža (ja tāda nepieciešama), ēdināšana lidostā, kā arī ceļojuma vai veselības apdrošināšana.

Savukārt, izvēloties braucienu ar auto, varat ietaupīt uz aviobiļetēm, bet jāparedz citi tēriņi: degvielas, ceļu nodevu un naktsmītņu izdevumi. Plānojiet maršrutu tā, lai izvairītos no pārāk garām braukšanas stundām vienā dienā – bērniem tas var būt nogurdinoši, līdz ar būs vajadzīgas biežākas atpūtas pauzes. Izpētiet naktsmītņu piedāvājumu un jau laikus veiciet rezervāciju.

Ja atpūtas braucienā dodaties ar mazu bērnu, jāpadomā arī par ratu, sēdeklīšu un citu ērtību nepieciešamību. Jāatceras, ka pat šķietami visniecīgākā izdevumu pozīcija rezultātā var būtiski ietekmēt kopējās izmaksas.

3. Ziniet, kā tiek aprēķināts atvaļinājums darbavietā

Pirms uzsākt ceļojuma plānošanu, noskaidrojiet, kā tiek veikta atvaļinājuma aprēķināšana jūsu darbavietā. Parasti atvaļinājuma naudas aprēķins balstās uz pēdējo 6 mēnešu vidējās darba algas apmēru, taču noteikumi uzņēmumos var atšķirties. Iesakām jau laikus konsultēties ar personāldaļas kolēģiem par to, kāds būs konkrēti jūsu atvaļinājuma naudas aprēķins, lai jau laikus zinātu, kādu summu saņemsiet.

Tāpat svarīgi noskaidrot atvaļinājuma naudas izmaksas datumu – vai tā tiek pārskaitīta pirms vai pēc atvaļinājuma. Zinot esošo situāciju, varēsiet labāk saplānot tēriņus bez liekiem pārsteigumiem – atbilstoši faktiskajai naudas pieejamībai.

4. Izplānojiet atvaļinājumu ar bērniem

Ceļojums ar bērniem nereti nozīmē lielākus tēriņus, taču, gudri plānojot finanses, iespējams pat ietaupīt:

●      meklējiet izklaides vietas, kas bērniem ir bez maksas;

●      lai arī vasara ir īsts atvaļinājuma laiks, citos gadalaikos cenas var būt zemākas, kā arī tūristu ir ievērojami mazāk;

●      izvēlieties dzīvokļa tipa naktsmītnes, kas aprīkotas ar virtuvi, lai pašiem būtu iespēja pagatavot savu maltīti un nevajadzētu tērēties kafejnīcās un restorānos (nereti tās ir lētākas par viesnīcas numuriņiem);

●      ieplānojiet dažādas bezmaksas aktivitātes: pārgājienus, vietējo parku, vecpilsētu apmeklējumu.

Nebaidieties iesaistīt arī bērnus atvaļinājuma plānošanā – tas ļauj nonākt pie kompromisa, izvēloties tādas aktivitātes, kas patīk visai ģimenei un tādējādi izvairoties no neplānotām izklaidēm.

5. Izvairieties no pēcatvaļinājuma finansiālās “bedres”

Lai arī atvaļinājums ir pelnīta atpūta un ir sajūta, ka gribas to izbaudīt uz visiem 100 %, viena no izplatītākajām kļūdām ir pārtērēšanās, neaizdomājoties par to, ka dzīve turpinās arī pēc atgriešanās mājās. Lai no šādas situācijas izvairītos:

●      sastādiet pēcatvaļinājuma budžetu vēl pirms došanās ceļojumā, tas būs tāds kā finansiālais “drošības spilvens”;

●      apdomājiet, kāds varētu būt neplānoto izdevumu apmērs un atlieciet tam konkrētu naudas summu;

●      tēriņiem neizmantojiet kredītkarti, bet gan debetkarti, ja nav pārliecības, ka tuvākajā laikā izdosies atmaksāt iztērēto summu.

Lai atvaļinājums būtu ne tikai patīkams, bet arī finansiāli izdevīgs, nepieciešams laicīgi plānot gan maršrutu, gan budžetu. Ieklausoties savas ģimenes vajadzībās, izvēloties piemērotu ceļošanas veidu un apzinoties, kā tiek aprēķināta un izmaksāta atvaļinājuma nauda, iespējams baudīt patiešām pilnvērtīgu un izdevīgu atpūtu.

Vairāk par to, kā aprēķina atvaļinājuma naudu un kas to ietekmē, lasiet Altero.lv blogā: “Atvaļinājuma nauda – kas to nosaka un kā to izrēķināt”! 

