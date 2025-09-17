Trīs ceturtdaļas ukraiņu piekrīt konflikta iesaldēšanai pa šā brīža frontes līniju, taču tikai nedaudzi uzskata, ka karš beigsies šogad, liecina Kijevas Starptautiskā socioloģijas institūta (KMIS) publicētie aptaujas rezultāti.
74% ukraiņu ir gatavi atbalstīt Eiropas un Ukrainas miera plānu, "lai gan bez entuziasma", kas ietver iesaldēšanu pa pašreizējo frontes līniju, juridiski neatzīstot ieņemtās teritorijas par Krievijas teritorijām un sniedzot Ukrainai drošības garantijas.
Tajā pat laikā lielākā daļa - 56% - uzskata, ka Krievija vienalga mēģinās atkal uzbrukt Ukrainai.
76% respondentu uzskata, ka pat tad, ja ASV pārtrauks palīdzēt Ukrainai, būs jāturpina pretoties Krievijas agresijai - ar Eiropas palīdzību.
Tie paši 76% uzskata - ja Ukraina saņems pietiekami daudz ieroču un naudas un ja tās sabiedrotie efektīvi vērstu spiedienu uz Krieviju ar sankcijām, Ukraina varētu uzvarēt.
Tikai 18% respondentu uzskata, ka miers iestāsies jau šogad.
62% aptaujāto ir gatavi karu pieciest tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.
54% no tiem, kas pašlaik nedien Ukrainas Aizsardzības spēkos, apgalvo, ka ir gatavi dienēt un aizstāvēt valsti ar ieroci rokās (vīriešu vidū - 63%).
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.