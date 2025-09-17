Overcast 17 °C
#asv #migrācija

Agnis Buda: Migrācija un U veida pagriezieni

Agnis Buda / Latvijas Avīze
2025. gada 17. septembris, 10:49
2025. gada 17. septembris, 10:49
Viens no mazāk pieminētiem draudiem, ko rada migranti, – drošība uz ceļiem. Herdžinders Singhs, kuram nebija likumīgu tiesību atrasties ASV, augustā Floridas štatā ar kravas auto izraisīja avāriju, kurā gāja bijā trīs cilvēki.
Viens no mazāk pieminētiem draudiem, ko rada migranti, – drošība uz ceļiem. Herdžinders Singhs, kuram nebija likumīgu tiesību atrasties ASV, augustā Floridas štatā ar kravas auto izraisīja avāriju, kurā gāja bijā trīs cilvēki.
Foto: ASV Sentlūsijas apgabala šerifa birojs

"Īstenošu vismasveidīgāko nelegālo migrantu deportāciju ASV vēsturē" – šis bija viens no galvenajiem Donalda Trampa pirmsvēlēšanu solījumiem.

Agnis Buda.
Agnis Buda.
Foto: Publicitātes

Kļūdams par ASV prezidentu, viņš aizsāka vērienīgu cīņu pret imigrantiem. Uzvara vēl nebūt nav gūta – velns kā allaž slēpjas detaļās.

ASV 47. prezidents vainoja konkurējošās Demokrātu partijas pārvaldīto štatu varasiestādes par to, ka tās imigrantus izmanto savu vēlētāju skaita palielināšanai un ka nelegālie ieceļotāji "atņem darba vietas un iespējas ASV pilsoņiem". Līdz ar inaugurāciju Tramps uz Meksikas robežas ieviesa ārkārtējo stāvokli un atjaunoja milzu robežsienas būvniecību. Uzreiz ar imigrantiem pildītas militārās lidmašīnas traucās uz Kolumbiju un Meksiku. ASV Tēvzemes drošības departamenta sekretāre Kristi Noema sociālās saziņas vietnē "X" rakstīja, ka mazāk nekā 200 dienu laikā kopš Trampa inaugurācijas valsti atstājuši 1,6 miljoni nelegālo migrantu. "Tas ir kolosāli," viņa atzīmēja.

Viss izskatās lieliski TV ekrānos un ziņu lentēs, radot priekšstatu, ka problēma tiek atrisināta uzreiz un tagad, tomēr vienlaikus skaidrs, ka imigrantu jautājuma risināšana daudzos aspektos prasa rūpīgu iedziļināšanos un pacietīgu darbu.

No labējās joslas ekstremālajā zonā

Varētu šķist, ka par migrācijas raisītajiem blakusefektiem vēstīts ļoti daudz, tomēr eksistē virkne aspektu, kas tiek apspriesti ļoti reti. Viens no draudiem – drošība uz ceļiem. Labi zināms, ka trešās pasaules zemēs lielākoties neeksistē tik precīzi izstrādāti ceļu satiksmes noteikumi, kā tas ir ASV. Tālajās zemēs uz ceļiem bieži valda pastāvīgs haoss, cilvēki iet bojā avārijās, no kurām varētu izvairīties, ja kaut vai vienkārši uzstādītu luksoforu vai arī ierīkotu gājēju pāreju. 

Realitāte ir tā, ka, pārceļot lielu imigrantu skaitu no šādām valstīm uz ASV, nav iespējams vienkārši un uzreiz pārprogrammēt viņu uzvedību. 

Praksē neiespējami likt visiem ārzemju autovadītājiem aizmirst savā dzimtenē apgūto braukšanas praksi. Tāpat arī nav cerību, ka viņi spētu apgūt angļu valodu tik labi, lai saprastu visas ceļa zīmes un izlasītu visus ar ceļiem un šosejām saistītos uzrakstus.

Augusta beigās Floridas štatā notika iespaidīga avārija. Herdžinders Singhs vadīja 18 riteņu fūri pa maģistrāles labējo joslu. Kādubrīd viņš saprata, ka brauc nepareizā virzienā, bet tā vietā, lai turpinātu kustību līdz nākamajai nobrauktuvei – tā rīkotos ikviens kompetents un saprātīgs šoferis –, strauji rāva stūri pa kreisi. Smagais kravas auto veica U veida pagriezienu ar mērķi iebraukt zonā, kas paredzēta avārijas un ekstrēmajiem dienestiem.

Manevra rezultātā pēkšņi un bez brīdinājuma tika aizšķērsotas visas ātrumtrases joslas un jau pēc dažām sekundēm Singha vadītā auto piekabes daļa ietriecās kreisajā joslā braucošajā furgonā, kam nepietika ne laika, ne telpas, lai izvairītos no sadursmes.

Videoierakstā vērojams, ka avāriju izraisījušā autovadītāja sejā pēc ceļu satiksmes negadījuma neatainojas šausmas vai īpaša nožēla par katastrofu. Laikā, kad ugunsdzēsēji no furgona vilka laukā trīs bojāgājušos, Singhs, kuram nebija likumīgu tiesību atrasties ASV un kuru vajadzēja deportēt pirms vairākiem gadiem, izskatījās tikai mēreni īgns par izveidojušos situāciju. Radās iespaids, ka viņš ieradies no valsts, kur šādas letālas avārijas ir ikdienišķa parādība un ka ceļa zīmēm nebūtu nekādas nozīmes.

Vidusšķiras izskalošana

Kopumā sekas ir jo iespaidīgas. Nelegālā migrācija maina ASV iedzīvotāju struktūru. Saskaņā ar prognozēm baltās ādas krāsas iedzīvotāji valstī ap 2045. gadu kļūs par mazākumu. Nozīmīgs jautājums ir etnorasu grupu atšķirīgie ieņēmumi – saskaņā ar statistikas datiem spāņu valodā runājošo un afroamerikāņu caurmēra ienākumu līmenis ir viszemākais, turklāt pēdējā desmitgadē tas pieaug lēnāk nekā balto iedzīvotāju ienākumi.

Notiek vidusšķiras izskalošana, jo no trešās pasaules ieradušies nelegāļi bieži konkurē par darba vietām ne vien ar nabadzīgajiem slāņiem, bet arī ar vidusšķiras zemākajiem stratiem, kas ienākumu ziņā nabadzīgākos slāņus caurmērā apsteidz tikai 1,5 reizes. 

Tieši par savas valsts vidusšķiras saglabāšanu vērts padomāt arī darba devējiem Latvijā, kad viņi izvēlas nodarbināt iebraucējus, nevis vietējos iedzīvotājus.

Nonākuši Savienotajās Valstīs, imigranti var brīvi virzīt uz leju cenas darba tirgū, būdami gatavi strādāt par daudz zemāku apmaksu. Ierasts, ka varas pārstāvji tam īpašus šķēršļus neliek, jo īpaši demokrātu štatos, nekāda kontrole praktiski neeksistē – tieši tāpēc Singhs varēja saņemt komerciālās vadītāja tiesības (CDL), kas ļauj vadīt lielu, smagu un bīstamu kravas transportu komerciālos nolūkos.

Vislielākās problēmas kravu pārvadājumu sfērā rada krāpšanās mērogi. Ļoti bieži iebraukušos, kuriem nav ne mazākā priekšstata par ASV likumiem un normām, kompetentu un likumpaklausīgu pilsoņu vietā darbā pieņem kompānija, kas dabā pat neeksistē un ko pēc tam nav iespējams saukt pie atbildības.

Ideālajā pasaulē nevajadzētu būt nekādiem pieredzējušiem imigrācijas advokātiem, ne arī jebkādam citam advokātam, kas spētu noformēt CDL cilvēkam, kurš nav ASV pilsonis vai likumīgs pastāvīgais šīs zemes iedzīvotājs. Visas šāda veida komerciālās licences būtu jāaizliedz Kongresam, jo saskaņā ar konstitūciju federālajai valdībai ir pilnvaras regulēt tirdzniecību starp štatiem.

Federālajai valdībai būtu jāizmanto tās pašas metodes, kas tika liktas lietā, noskaidrojot 2021. gada 6. janvārī Kapitolija tuvumā esošo cilvēku personības, lai izskaitļotu ne tikai šādu šoferu darba devējus, bet arī tos, kas dibina fiktīvās transporta firmas nelegāļu pieņemšanai darbā. Acīmredzami imigrantu vadīto fūru izraisīto katastrofu novēršanā vēl jāiegulda milzu darbs.

Divu ideoloģiju sadursme

Būtiski arī, ka nelegālie migranti atstāj ietekmi uz ASV politisko sistēmu. Mazinoties vidusšķiras kā amerikāņu partiju un politiskās sistēmas bāzes nozīmei – tas vērojams daudzās attīstītajās zemēs –, stiprinās populisma tendences un tiek grauta demokrātiskā režīma noturība. 

Populistiski līderi tiecas "apseglot" vidējo un – vēl aizrautīgāk – zemāko iedzīvotāju slāņu protesta noskaņojumus.

Beidzamajos gados Savienotajās Valstīs ārkārtīgi uzskatāmi vērojama divu ideoloģiju sadursme. No vienas puses, globālisma ideoloģija, kas paredz, ka migrācija sliktākajā gadījumā ir neizbēgama, bet labākajā – pat vēlama. ASV 46. prezidenta Džo Baidena administrācija uzskatīja, ka vajadzīgs nodrošināt likumisku, drošu iedzīvotāju migrāciju, un tērēja lielu naudu, lai pārvirzītu uz Ameriku lielu cilvēku skaitu no trešās pasaules valstīm.

Līdz ar Trampa kļūšanu par prezidentu tika izdarīts U veida pagrieziens. Tagad uzsvars likts uz imigrācijas likumdošanas ievērošanu uz robežas, aizturot tos, kuri to šķērso nelikumīgi, un pēc tam šos cilvēkus izraidot no valsts. Trampa ideoloģija balstās uz suverenitātes stiprināšanu, saskaņā ar ko katra valsts izlemj, kas iebrauc tās teritorijā, ar kādiem nosacījumiem un cik ilgi tur var uzturēties.

Ierasts minēt argumentu, ka Ameriku izveidojuši migranti. Daudzi amerikāņi uzskata, ka imigrācija ir fundamentāli pozitīva parādība – arī vēsturiskā mantojuma aspektā. Tomēr jāsaprot, ka patlaban attīstītajās valstīs pieprasījums pēc iebraucējiem ievērojami zemāks par piedāvājumu. Vairs nav 19. gadsimts, kad uz ASV varēja vienkārši atbraukt ar kuģi, tomēr tad imigrantiem neeksistēja nekādas sociālā atbalsta sistēmas. Netika piedāvāta bezmaksas mītne, medicīnas pakalpojumi, ēdināšana, bērnu izglītošana. Tagad visi šie atbalsta veidi attīstītajās zemēs eksistē, kas lielā mērā arī nosaka pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstību.

Foto: Latvijas Mediji

Tēmturi
