"Īstenošu vismasveidīgāko nelegālo migrantu deportāciju ASV vēsturē" – šis bija viens no galvenajiem Donalda Trampa pirmsvēlēšanu solījumiem.
Kļūdams par ASV prezidentu, viņš aizsāka vērienīgu cīņu pret imigrantiem. Uzvara vēl nebūt nav gūta – velns kā allaž slēpjas detaļās.
ASV 47. prezidents vainoja konkurējošās Demokrātu partijas pārvaldīto štatu varasiestādes par to, ka tās imigrantus izmanto savu vēlētāju skaita palielināšanai un ka nelegālie ieceļotāji "atņem darba vietas un iespējas ASV pilsoņiem". Līdz ar inaugurāciju Tramps uz Meksikas robežas ieviesa ārkārtējo stāvokli un atjaunoja milzu robežsienas būvniecību. Uzreiz ar imigrantiem pildītas militārās lidmašīnas traucās uz Kolumbiju un Meksiku. ASV Tēvzemes drošības departamenta sekretāre Kristi Noema sociālās saziņas vietnē "X" rakstīja, ka mazāk nekā 200 dienu laikā kopš Trampa inaugurācijas valsti atstājuši 1,6 miljoni nelegālo migrantu. "Tas ir kolosāli," viņa atzīmēja.
Viss izskatās lieliski TV ekrānos un ziņu lentēs, radot priekšstatu, ka problēma tiek atrisināta uzreiz un tagad, tomēr vienlaikus skaidrs, ka imigrantu jautājuma risināšana daudzos aspektos prasa rūpīgu iedziļināšanos un pacietīgu darbu.
No labējās joslas ekstremālajā zonā
Varētu šķist, ka par migrācijas raisītajiem blakusefektiem vēstīts ļoti daudz, tomēr eksistē virkne aspektu, kas tiek apspriesti ļoti reti. Viens no draudiem – drošība uz ceļiem. Labi zināms, ka trešās pasaules zemēs lielākoties neeksistē tik precīzi izstrādāti ceļu satiksmes noteikumi, kā tas ir ASV. Tālajās zemēs uz ceļiem bieži valda pastāvīgs haoss, cilvēki iet bojā avārijās, no kurām varētu izvairīties, ja kaut vai vienkārši uzstādītu luksoforu vai arī ierīkotu gājēju pāreju.
Realitāte ir tā, ka, pārceļot lielu imigrantu skaitu no šādām valstīm uz ASV, nav iespējams vienkārši un uzreiz pārprogrammēt viņu uzvedību.
Praksē neiespējami likt visiem ārzemju autovadītājiem aizmirst savā dzimtenē apgūto braukšanas praksi. Tāpat arī nav cerību, ka viņi spētu apgūt angļu valodu tik labi, lai saprastu visas ceļa zīmes un izlasītu visus ar ceļiem un šosejām saistītos uzrakstus.
Augusta beigās Floridas štatā notika iespaidīga avārija. Herdžinders Singhs vadīja 18 riteņu fūri pa maģistrāles labējo joslu. Kādubrīd viņš saprata, ka brauc nepareizā virzienā, bet tā vietā, lai turpinātu kustību līdz nākamajai nobrauktuvei – tā rīkotos ikviens kompetents un saprātīgs šoferis –, strauji rāva stūri pa kreisi. Smagais kravas auto veica U veida pagriezienu ar mērķi iebraukt zonā, kas paredzēta avārijas un ekstrēmajiem dienestiem.
Manevra rezultātā pēkšņi un bez brīdinājuma tika aizšķērsotas visas ātrumtrases joslas un jau pēc dažām sekundēm Singha vadītā auto piekabes daļa ietriecās kreisajā joslā braucošajā furgonā, kam nepietika ne laika, ne telpas, lai izvairītos no sadursmes.