Florbolista karjerai punktu licis septembrī 30 gadu jubileju atzīmējušais Latvijas izlases uzbrucējs un iepriekšējās sezonas virslīgas čempionāta fināla labākais spēlētājs Toms Bitmanis.

"Varbūt pēc pāris mēnešiem atkal sagribēsies spēlēt, bet šobrīd šķiet, ka viss. Vēlos vairāk laika veltīt ģimenei, darbam, brīvdienām. Kaut kas sasniegts ir, nav tik lielas motivācijas turpināt, meita uzsāk skolas gaitas, jaunākais bērns jāvadā. Florbols paņem daudz laika, gandrīz visas brīvdienas ir tikai sports un neko citu nevar ieplānot. Treniņi notiek trīs četras reizes nedēļā, beidzas vēlu," "Latvijas Avīzei" lēmumu sporta botas kārtas uz nagliņas skaidroja Toms Bitmanis, kurš darbojas nekustamo īpašumu attīstīšanas nozarē un mēbeļu ražošanā.

Iepriekšējā sezonā Bitmanis "Masters/Ulbrokas" sastāvā kļuva par Latvijas čempionu, finālā pret "Talsu NSS/Krauzers" (7:4) gūstot pēdējos divus vārtus un saņemot labākā spēlētāja balvu. Regulārajā turnīrā viņš bija trešais rezultatīvākais spēlētājs, bet "play off" – otrais. 

