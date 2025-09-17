Pašmāju reperis Armands, kurš Latvijas hiphopa vēsturē ierakstīts ar leģendāro albumu "Kas ir kas" (2002) – joprojām dēvētu par visnežēlīgāko albumu šī žanra vēsturē –, atgriežas ar jaunu singlu un videoklipu "Tvaika ielas republika".
Jaunā dziesma publicēta 16. septembrī, un tajā Armands turpina sev raksturīgo tiešo un skarbo vēstījumu. Dziesmas vārdus sarakstījis pats mākslinieks, mūziku radījis kopā ar producentu Wiesturz, bet skaņu māsterējis starptautiski atzītais Jay Franco.
Armands pats bijis arī video idejas un scenārija autors, kā arī režisors. Pie vizuālā risinājuma strādājuši Jacques of S’T’A un paši mākslinieki, bet montāžu veidojuši Wiesturz, Armands un Žaks.
"Tvaika ielas republika" apliecina, ka Armands joprojām saglabā savu neērto un sociāli kritisko balsi, turpinot ceļu, kuru viņš pirms vairāk nekā 20 gadiem iezīmēja ar skandalozo "Kas ir kas".
