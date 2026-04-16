Modris Konovalovs, saimniecības "Modra olas" dibinātājs un īpašnieks, šogad apsvēris savas saimniecības likvidāciju, tomēr no šīs ieceres atteicies, jo sapratis, ka pārāk mīl savu darbu. Sarunā ar žurnālu "Ieva" viņš atzina, ka vēlējies samazināt darbības apjomu un atstāt tikai tik, cik pietiek pašam.
Domas par saimniecības slēgšanu radušās pavisam nesen, īpaši pēc mēnesi ilga ceļojuma uz Bali, kur viņš bija viens un atguva spēkus.
Atgriežoties Latvijā, jau nākamajā dienā viņu drīz sagaidīja Pārtikas un veterinārā dienesta pārbaude, kas, iespējams, notika pēc kādas sūdzības. Tas licis aizdomāties par uzņēmējdarbības radīto stresu un vēlmi pēc vienkāršākas dzīves bez pastāvīgas atbildības.
Tomēr viņš secinājis, ka dzīve laukos un darbs saimniecībā viņam ir svarīgs, tāpēc nolēmis turpināt iesākto un pat attīstīt saimniecību. Konovalovs uzskata, ka grūtību brīži piemeklē ikvienu lauksaimnieku, un šādos brīžos svarīgi nepadoties. "Sakod zobus un turpini darīt!" saka Modris.
Kā vēstīts, pagājušā gada oktobrī visi trīs viņa suņi izkļuva no īpašuma, ieklīda kaimiņu teritorijā un tika nošauti.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu