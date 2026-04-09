Centrālā statistikas pārvalde (CSP) vēsta, ka Latvijā dīzeļdegvielas cena šogad martā salīdzinājumā ar februāri pieaugusi par 25,4%, benzīna cena – par 11,3%, auto gāze – par 7,5%.
Gada laikā (šā gada marts salīdzinājumā ar 2025. gada martu) dīzeļdegviela sadārdzinājusies par 24,1%, benzīna cena – par 7,5%, auto gāze – par 4,3%. CSP dati liecina, ka dīzeļdegvielas vidējā mazumtirdzniecības cena 2026. gada martā bija 1,886 eiro par litru, februārī – 1,504 eiro par litru. Statistiķi vēsta, ka 95. markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena šogad martā bija 1,667 eiro par litru, februārī – 1,497 eiro par litru.
Neskatoties uz akcīzes nodokļa samazinājumu dīzeļdegvielai, kas stājās spēkā 1. aprīlī, Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās (DUS) dīzeļdegvielas vidējās cenas ir palikušas gandrīz nemainīgas, bet benzīna cenas turpina pieaugt, liecina aģentūras LETA apkoptie dati. Piemēram, "Neste Latvija" DUS dīzeļdegvielas cena 30. martā bija 2,117 eiro par litru, bet 7. aprīlī – līdz 2,127 eiro par litru. SIA "Circle K Latvia" DUS dīzeļdegvielas vidējā cena pirmdien, 30. martā, bija 2,134 eiro par litru, bet 7. aprīlī – līdz 2,144 eiro par litru. Turpina pieaugt arī 95. markas benzīna cenas – "Circle K Latvia" DUS 7. aprīlī tas maksāja 1,854 eiro par litru, "Neste Latvija" DUS – 1,837 eiro par litru.
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija skaidrojusi, ka akcīzes nodokļa samazinājums dīzeļdegvielai cenās jau esot atspoguļots, tomēr samazinājumu "pilnībā absorbējot" kārtējais degvielas iepirkuma cenas kāpums "S&P Global" aģentūras "Platts" kotācijās. Degvielas tirgotāji taisnojas, ka cenu dinamika degvielas uzpildes stacijās nav tirgotāju iegriba, bet gan neizbēgama reakcija uz globāliem procesiem.
