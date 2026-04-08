Kuldīgas vecpilsētā par 1,5 miljoniem eiro pārbūvēs Skolas, Pasta un Jelgavas ielas posmu no Pasta ielas līdz Mucenieku ielai, informē pašvaldības Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ilze Zemberga.
Projekta īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 575 249 eiro apmērā. Kopējās projekta investīcijas sasniedz 1 497 219 eiro, kur nepieciešamo līdzfinansējumu veido pašvaldības un uzņēmumu SIA "Kuldīgas ūdens" un SIA "Kuldīgas siltumtīkli" ieguldījums.
Pērn oktobrī pašvaldība un SIA "CTB" noslēdza līgumu par būvdarbu veikšanu objektā, kura līgumcena ir 1 472 657 eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).
Pērn septembrī pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA "BM projekts" par autoruzraudzību objektā 6776 eiro apmērā ar PVN, kā arī ar SIA "Geo Consultants" par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu objektā par līgumcenu 17 424 eiro ar PVN.
Būvdarbus plānots pabeigt līdz oktobra beigām.
Būvniecību Kuldīgas vecpilsētā plānots sākt 13. aprīlī, tādēļ tiks ieviestas izmaiņas satiksmē.
Baznīcas iela būs atvērta tikai apkalpojošam transportam un iedzīvotājiem, kas dzīvo un/vai strādā teritorijā. Satiksme būs organizēta abos virzienos no Policijas ielas līdz Rātslaukumam.
Piekļuve Rātslaukumam būs iespējama līdz Baznīcas ielai 5, kur tiks izveidota pagaidu apgriešanās vieta, un izbraukšana no šīs zonas paredzēta atpakaļ pa Baznīcas ielu, Policijas ielas virzienā.
Slēgts būs Pasta ielas posms visā garumā un Jelgavas ielas posms no Pasta ielas līdz Mucenieku ielai, kā arī Skolas iela.
Būvniecība tiks organizēta pakāpeniski, pa posmiem.
