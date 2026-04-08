Influencere Laura Vizla dalījusies ar sāpīgu vēsti — mūžībā devies viņas ilggadējais četrkājainais draugs Sonja.
Savā "Instagram" ierakstā viņa atklāj, ka suns viņas dzīvē ienāca jaunībā un kļuva par uzticamu pavadoni visos dzīves posmos. Vizla uzsver, ka Sonja bijusi līdzās gan brīžos, kad viss šķitis skaidrs, gan laikos, kad pašai bijis grūti atrast savu vietu.
Tāpat Vizla atceras kopā piedzīvoto — pastaigas dabā, ikdienas mirkļus un emocionāli nozīmīgus brīžus, kas veidojuši ciešu saikni.
"Zaudēt savu pirmo īsto draugu, pavadoni un drošo vietu ir dziļas sāpes," raksta Vizla. Influencere neslēpj, ka zaudējums ir smags, taču vienlaikus tas ļauj apzināties, cik dziļa bijusi viņu savstarpējā mīlestība. "Klusums mājās ir ļoti skaļš," viņa raksta, raksturojot sajūtas pēc mīluļa aiziešanas.
Ieraksta noslēgumā Vizla pauž pateicību par kopā pavadīto laiku un uzsver, ka šāda saikne nepazūd, bet paliek cilvēkā.
