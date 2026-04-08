Eiropā pēdējā laikā vērojama tendence noteikt ierobežojumus degvielas iegādei, reaģējot uz bažām par iespējamu resursu nepietiekamību vai piegāžu traucējumiem. Piemēram, Slovēnijā ieviesti pagaidu limiti dīzeļdegvielas tirdzniecībai, nosakot, ka vienā reizē automašīnā drīkst iepildīt ne vairāk kā 30 līdz 50 litrus. Arī Lielbritānijā tiek apsvērta iespēja krīzes gadījumā prioritizēt operatīvos dienestus un ierobežot degvielas pieejamību privātpersonām, ja piegāžu ķēžu problēmas kļūs kritiskas, vēsta 360TV Ziņas.
Šādi soļi citviet Eiropā radījuši pamatotus jautājumus par to, vai līdzīgi ierobežojumi varētu skart arī Latvijas iedzīvotājus un vai valstij būs nepieciešams noteikt maksimālo litru skaitu vienai uzpildes reizei. Diskusijas par iespējamiem "griestiem" degvielas iegādei kļuvušas aktuālas, meklējot atbildes uz to, cik stabila ir vietējā energoresursu sistēma un vai mēs esam pasargāti no līdzīgiem scenārijiem, kādus piedzīvo citas reģiona valstis.
Tomēr ekonomikas ministrs uzsver, ka Latvijā šobrīd nav nekādas vajadzības ieviest degvielas iegādes limitus. Valstī vērojama ļoti augsta degvielas pašpietiekamība, un mazumtirgotāju rīcībā esošie krājumi šobrīd ir pat ievērojami lielāki nekā pirms gada. Tas liecina par stabilu tirgus situāciju un pietiekamu piedāvājumu, kas pilnībā nosedz pašreizējo pieprasījumu bez nepieciešamības pēc administratīvas iejaukšanās.
Viens no galvenajiem drošības pīlāriem ir nacionālās degvielas rezerves, kas ir uzkrātas 90 dienu ilgam periodam. Šāds apjoms nodrošina valsts funkcionēšanu un enerģētisko neatkarību pat neparedzētu piegāžu pārrāvumu gadījumā. Tā kā gan valsts uzkrājumi, gan privāto komersantu noliktavas ir piepildītas, amatpersonas neredz nekādas indikācijas vai tendences, kas varētu likt pārskatīt pašreizējo brīvās tirdzniecības kārtību.
