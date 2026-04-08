Lielbritānijā atcelts viens no lielākajiem vasaras mūzikas pasākumiem — "Wireless" festivāls, jo varasiestādes liegušas ieceļošanu tā galvenajam māksliniekam, reperim Kanjem Vestam, kurš pazīstams arī kā Ye.
Valdība lēmumu pamatoja ar to, ka mākslinieka klātbūtne valstī "nebūtu sabiedrības interesēm atbilstoša". Vestam pēdējos gados veltīta plaša kritika par antisemītiskiem un citādi pretrunīgiem izteikumiem, kas izraisījuši sabiedrības un politiķu sašutumu.
Pēc šī lēmuma festivāla rīkotāji paziņoja, ka pasākums, kas bija plānots jūlijā Londonā un kurā ik gadu pulcējas līdz pat 150 000 apmeklētāju, nenotiks. Biļešu pircējiem solīts atmaksāt iztērēto naudu.
Jau pirms aizlieguma izskanēja kritika par Vestu kā galveno mākslinieku. No festivāla norobežojās vairāki sponsori, tostarp starptautiski zīmoli, bet Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers šo izvēli raksturoja kā satraucošu, uzsverot valdības stingro nostāju pret antisemītismu.
Pats mākslinieks publiski paudis vēlmi ierasties Londonā un ar savu uzstāšanos veicināt vienotību, mieru un sapratni. Viņš arī norādījis, ka būtu gatavs tikties ar ebreju kopienas pārstāvjiem un "parādīt pārmaiņas ar darbiem, nevis tikai vārdiem".
Tomēr kritiķi uzsver, ka līdzšinējā rīcība un izteikumi rada nopietnas šaubas par šādu solījumu patiesumu, un uzskata valdības lēmumu par pamatotu.
