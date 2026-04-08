Samazinot vilciena abonementu cenu par 50% uz trim mēnešiem, mērķis ir palielināt 30 dienu abonementu skaitu par 100 000 līdz 200 000, trešdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja satiksmes ministrs Atis Švinka (P).
Viņš norādīja, ka Latvijā ir labi izveidots vilcienu tīkls un pārvadāto pasažieru skaits uz vienu iedzīvotāju ir 11,4, kamēr, piemēram, Lietuvā šis rādītājs ir 2,1. "Vilciens ir viens no elementiem, ar kuru mēs proporcionāli ļoti daudziem iedzīvotājiem varam palīdzēt šajā cenu krīzē," pauda Švinka.
Ministrs norādīja, ka šobrīd mēnesī 30 dienu vilciena abonementu skaits ir apmēram 700 000 un mērķis ir palielināt šo abonementu skaitu par 100 000 līdz 200 000, tādējādi sasniedzot abonementu skaitu 800 000 līdz 900 000.
Švinka otrdien, 7. aprīlī, paziņoja, ka saistībā ar degvielas cenu kāpumu
rosinās par 50% samazināt vilciena abonementu cenas uz trim mēnešiem.
Attiecīgais priekšlikums tiks virzīts izskatīšanai valdību veidojošajā sadarbības sanāksmē un tuvākajā Ministru kabineta sēdē.
2025. gadā "Pasažieru vilciens" pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
Šogad 1. aprīlī stājās spēkā Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Tomēr degvielas tirgotāji aģentūrai LETA norādīja, ka akcīzes nodokļa samazinājums dīzeļdegvielai būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kuru no 1. aprīļa sāk izvest no akcīzes preču noliktavām uz degvielas uzpildes stacijām.
Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai — no līdzšinējiem 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem. Samazinātās likmes tiks piemērotas no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.
Tajā pašā laikā, neskatoties uz akcīzes nodokļa samazinājumu dīzeļdegvielai, kas stājās spēkā 1. aprīlī, Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas vidējās cenas ir palikušas gandrīz nemainīgas, bet benzīna cenas turpina pieaugt.
SIA "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena 30. martā bija 2,117 eiro par litru, bet trešdien cena ir 2,127 eiro par litru. Savukārt degvielas mazumtirgotāja SIA "Circle K Latvia" degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas vidējā cena 30. martā bija 2,134 eiro par litru, bet šobrīd tā ir 2,144 eiro par litru.
Vienlaikus turpina pieaugt arī 95. markas benzīna cenas. Tostarp "Circle K Latvia" degvielas uzpildes stacijās benzīna cena ir palielināta no 1,764 eiro par litru 30. martā līdz 1,854 eiro par litru, bet "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacijās benzīna cena ir palielināta no 1,747 eiro par litru 30. martā līdz 1,837 eiro par litru otrdien.
