Pērn tikai vienā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētajā lietā vainīgajam piespriests reāls cietumsods, liecina biroja pagājušā gada darbības pārskats, ar kuru otrdien iepazinās valdība.
Pagājušajā gadā iztiesāti 24 biroja sāktie vai izmeklētie kriminālprocesi, kuros desmit personas vienojās ar prokuroru par priekšrakstu par sodu, 18 personas notiesātas, no kurām viena persona atbrīvota no soda.
Vienai personai piespriests sods – reāla brīvības atņemšana, četrām personām brīvības atņemšana nosacīti, tostarp vienai personai gan brīvības atņemšana, gan sabiedriskais darbs, 13 personām piespriesti naudas sodi, četrām personām piespriests sabiedriskais darbs un divām personām – gan naudas sods, gan sabiedriskais darbs.
Papildsodi piespriesti 12 personām. Piespriestie papildsodi ir tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus uz noteiktu laiku un kaitējuma kompensācija. Piecas personas saņēmušas abus papildsodus.
Iztiesātajos kriminālprocesos visbiežāk piemēroti sodi par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem kā kukuļdošana, dienesta viltojums, krāpšana un kukuļņemšana.
Pagājušā gada beigās KNAB izmeklēšana turpinājās 48 kriminālprocesos, 11 biroja sāktajos vai izmeklētajos kriminālprocesos, kas ir nosūtīti kriminālvajāšanas sākšanai, turpinās pirmstiesas izmeklēšana prokuratūrā, savukārt 95 kriminālprocesi pret 219 personām tiek iztiesāti tiesā
