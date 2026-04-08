ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss trešdien vizītē Ungārijā pārmetis Eiropas līderiem, ka tie nav darījuši pietiekami daudz, lai mēģinātu izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu, piebilstot, ka tas bijis visgrūtāk atrisināmais konflikts.
Kijiva trešdien aicināja ASV izdarīt spiedienu uz Krieviju, lai tā pārtrauktu karu Ukrainā, norādot, ka Vašingtonas panāktā pamiera vienošanās ar Irānu liecina par ASV izlēmības panākumiem.
"Mēs esam vīlušies daudzos Eiropas politiskajos līderos, jo tie nešķiet īpaši ieinteresēti šī konkrētā konflikta atrisināšanā," vizītē Ungārijā paziņoja Venss. Viņš sacīja, ka centienos atrisināt šo konfliktu ir panākts ievērojams progress, taču piebilda, tas ir bijis "visgrūtāk atrisināmais karš".
"Mēs esam saņēmuši papīrus no ukraiņiem un papīrus no krieviem. Mēs faktiski esam panākuši, ka viņi paziņo savas nostājas, un laika gaitā viņu nostājas ir kļuvušas arvien tuvākas un tuvākas. Tāpēc mēs esam panākuši zināmu progresu. Acīmredzot mēs neesam panākuši galīgo progresu, bet es esmu diezgan optimistiski noskaņots, jo pamatā karš ir zaudējis jēgu," viņš piebilda. Vienlaikus Venss uzsvēra, ka "tango ir vajadzīgi divi".
"Šobrīd mēs runājam par kaulēšanos par dažiem kvadrātkilometriem teritorijas vienā vai otrā virzienā. Vai tas ir tā vērts, lai zaudētu simtiem tūkstošu papildu krievu un ukraiņu jaunu vīriešu? Vai tas ir tā vērts, lai papildus mēnešiem vai pat gadiem paaugstinātu enerģijas cenas un izpostītu ekonomiku?" viņš piebilda.
Venss cildināja prokrievisko Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu. "Visvairāk ir palīdzējis Viktors, jo tieši Viktors ir tas, kurš mūs ir mudinājis patiesi izprast šo situāciju, saprast gan ukraiņu, gan perspektīvas, kas viņiem ir nepieciešams, lai izbeigtu konfliktu," paziņoja Venss.
ASV viceprezidenta vizīti daudzi Eiropas līderi un Ungārijas opozīcija uzskata par tiešu atbalstu Orbānam priekšvēlēšanu kampaņas pēdējā posmā.
Ja 12. aprīlī paredzētajās vēlēšanās uzvarētu Orbāna konservatīvā partija "Fidesz", viņš paliktu premjera amatā piekto termiņu pēc kārtas. Tomēr neatkarīgās aptaujās viņu popularitātes ziņā apsteidz opozīcijas līderis Pēters Maģars. Viņš īpaši asi kritizēja Vensa vizīti.
