Ceturtdienas rītā gaisa temperatūra Latvijā ir +1..-4 grādi, vējā gaiss šķiet aukstāks, liecina meteoroloģiskā informācija.
Pūš lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.
Debesis skaidras, Latgalē un Sēlijā — pārsvarā mākoņainas. Nav ievērojamu nokrišņu.
Rīgā skaidrs rīts, pūš ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 4-6 metri sekundē, jūras krastā brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pilsētā vidēji -1 grāds.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +3,8 grādiem Dagdā līdz +9,5 grādiem Rucavā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 8. aprīlī bija +29..+30 grādi Spānijā un Francijā; Anglijā gaiss sasila līdz +26,5 grādiem. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -14 grādi kalnos Eiropas centrālajā un dienvidaustrumu daļā, kā arī -20 grādi Krievijā.
