Rīgas Centrālā stacija ir vieta, kur ik dienu krustojas tūkstošiem cilvēku ceļi, taču vienlaikus šī lokācija joprojām piesaista kriminogēnus elementus. Lai mazinātu apdraudējumu iedzīvotājiem, Valsts policija ir atsākusi aktīvas un regulāras patruļas stacijas apkārtnē, vēsta 360TV Ziņas.
Likumsargu uzmanības lokā nonāk ne tikai kabatzagļi, bet arī personas, kuras alkohola vai narkotisko vielu reibumā provocē konfliktus un apdraud apkārtējo drošību. Šī gada statistika apliecina, ka situācijas kontrolei nepieciešama nepārtraukta modrība. Kopš gada sākuma stacijas apkārtnē veikti jau vairāk nekā 40 speciālie reidi. To laikā policistiem izdevies aizturēt vairāk nekā 20 meklēšanā izsludinātas personas un konfiscēt dažādas narkotiskās vielas.
Kopumā uzsākti vairāk nekā 120 administratīvie procesi un trīs kriminālprocesi, kas liecina par sistemātisku darbu sabiedriskās kārtības atjaunošanā šajā stratēģiski svarīgajā pilsētas punktā. Reidu laikā policijas darbinieki uzrunā personas, par kurām rodas pamatotas aizdomas, un veic dokumentu pārbaudi. Daudzi stacijas laukumā klīstošie jaunieši jau ir pieraduši pie pastiprinātās kontroles un dokumentus uzrāda operatīvi, savukārt citi mēģina izmantot situāciju, lai pašapliecinātos vienaudžu priekšā.
Svarīgi, ka operatīvajās sistēmās policisti redz ne tikai aktuālos datus, bet arī informāciju par iepriekšējām sodāmībām. Ja persona jau agrāk nonākusi policijas redzeslokā, piemēram, par narkotiku glabāšanu, likumsargiem ir pamats pieprasīt uzrādīt somu un kabatu saturu. Viena no pēdējām patruļām rezultējās ar aizturēšanu jau pirmajā darba stundā. Pārbaudot personu grupu, tika identificēts vīrietis, kurš atradās oficiālā meklēšanā. Lai novērstu bēgšanas iespēju vai potenciālu apdraudējumu sabiedrībai, personai tika uzlikti rokudzelži un veikta kratīšana. Pēc tam aizturētais tika nogādāts īslaicīgās aizturēšanas iecirknī Čiekurklanā.
Policijas pārstāvji norāda, ka starp aizturētajiem regulāri nonāk personas, ar kurām jau iepriekš veiktas pārrunas un sastādīti protokoli, taču viņu dzīvesveids un atrašanās vieta paliek nemainīga. Analizējot jauniešu iesaisti šādās apšaubāmās kompānijās, eksperti uzsver piederības sajūtas nozīmi. Bieži vien vienīgais vienojošais elements šajās grupās ir narkotiku lietošana un vēlme pēc sociālas piederības, ko jaunieši nespēj atrast citur.
Speciālisti norāda, ka aiz vēlmes "aizmirsties" bieži slēpjas apkārtējā vide, no kuras jaunā paaudze cenšas bēgt. Savukārt policijas pieredze rāda, ka likumpārkāpumos nereti iesaistās pat vizuāli zolīdi jaunieši, kurus uz noziedzīgu ceļu pamudina cerība uz ātru peļņu, neapzinoties, ka šāda izvēle var atstāt smagas sekas uz visu turpmāko dzīvi.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu