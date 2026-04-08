Latvijā pērn mājokļu kredītņēmēju vidū populārākā izvēle bija kompakts trīsistabu dzīvoklis 602. sērijas projektā, liecina Luminor bankas dati. Vienlaikus saglabājās augsta interese par sērijveida mājokļiem otrreizējā tirgū, bet arvien izteiktāk iezīmējas arī pieprasījuma pieaugums pēc mājokļiem Pierīgā un jaunajos projektos, norāda Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais.
Sērijveida dzīvokļi joprojām saglabā līderpozīcijas
Pērn populārākā kredītņēmēju izvēle bija kompakts trīsistabu dzīvoklis 602. sērijas projektā ar platību ap 60 kvadrātmetriem. Kopumā Latvijā iedzīvotāji ar bankas atbalstu biežāk iegādājas īpašumus otrreizējā tirgū – vispopulārākie ir dzīvokļi sērijveida ēkās, kas veido 31% no darījumiem. Vienlaikus arvien pieaug darījumi ar mājokļiem jaunajos projektos, kas pērn veidoja 27% no visiem mājokļiem, kas iegādāti ar Luminor bankas atbalstu. Tikmēr privātmājas iegādi vai būvniecību izvēlas katrs ceturtais kredītņēmējs.
“Prognozējam, ka arī tuvākajos gados sērijveida dzīvokļi padomju laikos celtajās mājās saglabās savu popularitāti, jo daudziem pircējiem tie joprojām ir pieejamākais mājokļa segments. Vienlaikus redzam, ka interese par jaunajiem projektiem turpina pieaugt un darījumu apjoms šajā segmentā pietuvojies sērijveida dzīvokļu darījumu skaitam. Tāpat pēdējā laikā novērojam arī pieaugošu pieprasījumu pēc izremontētiem dzīvokļiem, jo remonta izmaksas ir būtiski kāpušas un remontdarbu veikšana prasa papildu laiku. Remontēta dzīvokļa cenas atšķirība var sasniegt pat 20 %,” uzsver Kaspars Sausais, Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs.
Aizvien vairāk pircēju izvēlas Pierīgu
Lai gan lielākā daļa mājokļu kredītu Latvijā joprojām tiek izsniegta īpašumu iegādei Rīgā, kur notiek 56% no visiem darījumiem, arvien skaidrāk iezīmējas tendence iedzīvotājiem pārcelties uz Pierīgu, kur ar bankas finansējumu iegādāti 23% mājokļu. Īpaši pieprasītas ir tādas vietas kā Mārupe, Ropaži un Ķekava, kamēr aktivitāte Rīgas centrā saglabājas mērena. Savukārt reģionos izsniegts nedaudz vairāk nekā katrs piektais mājokļa kredīts, un lielākā interese par īpašumiem vērojama Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Ogrē, Siguldā un Jūrmalā.
Energoefektivitāte kļūst svarīgāka, bet izšķiroša ir cena
Vienlaikus energoefektivitātes prasības un komunālo izmaksu jautājums kļūs arvien nozīmīgāks. Tas nozīmē, ka nākotnē lielāka priekšrocība būs renovētām un labāk uzturētām sērijveida mājām. Pircēju izvēli šobrīd nosaka abu faktoru kombinācija, taču gala lēmumā ļoti bieži izšķiroši ir finansiālie apsvērumi.
Luminor aptaujas dati rāda, ka vairāk nekā ceturtdaļa jeb 27 % Latvijas iedzīvotāju kā galveno šķērsli mājokļa iegādei min augstās nekustamo īpašumu cenas. Kā otrs nozīmīgākais šķērslis nekustamā īpašuma iegādei ir nepietiekami uzkrājumi pirmajai iemaksai.
