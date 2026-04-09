Šonedēļ Ventspilī Ostas ielas promenādē, netālu no prāmju termināļa, sākta Latvijas Kara flotes admirālim Teodoram Spādem veltīta monumentāla mākslas darba uzstādīšana, informē Ventspils Komunālā pārvalde.
Projekts balstīts uz metu konkursa uzvarētāja ideju, kuras autori ir tēlnieks Kristaps Gulbis, arhitekts Raimonds Saulītis, vizualizāciju autors Mārtiņš Ziemanis un konsultējošais arhitekts Andris Kronbergs.
Jaunais piemineklis būs ne tikai piemiņas vieta izcilai personībai Spādem, kas dzimis zvejnieka ģimenē un vēlāk kļuva par Latvijas Kara flotes komandieri, bet arī simbolisks stāsts par sapņiem, mērķtiecību un izcilību. Pieminekļa kompozīciju veidos astoņi dažāda izmēra nerūsējošā tērauda kuģīši, kas veidoti, iedvesmojoties no origami tehnikas. Lielākā kuģa priekšgalā atradīsies simboliska zēna figūra, kas atspoguļo Spādes bērnības sapņus un ceļu uz izcilību.
Teodors Spāde (1891–1970) ir Ventspils zvejnieka dēls, kurš kļuva par pirmo latviešu tautības admirāli vēsturē un komandēja Latvijas Kara floti starpkaru periodā. Viņu 1941. gada 14. jūnijā izsūtīja uz Tomskas apgabalu Sibīrijas rietumos, un Latvijā viņš nekad vairs neatgriezās.
