Ukrainas droni neitralizējuši pēdējo dzelzceļa prāmi, kas vēl kursēja Kerčas šaurumā, trešdien pavēstīja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvalde (HUR).
"Naktī no 5. uz 6. aprīli Ukrainas Aizsardzības ministrijas HUR Aktīvo darbību departamenta meistariem ar dronu triecieniem Kerčas šaurumā izdevās no ierindas izsist pēdējo okupācijas armijas dzelzceļa prāmi "Slavjaņin", kas vēl turējās virs ūdens," teikts paziņojumā.
Prāmim bija svarīga loma, lai okupētajā Krimā nodrošinātu Krievijas armijas apgādi ar degvielu, ieročiem, kara tehniku un munīciju, norādīja HUR.
Dronu triecienā cietusi naftas bāze Krimā
Ukrainas dronu triecienā Feodosijā, Krievijas okupētajā Krimā cietusi jūras naftas termināļa naftas bāze, platformā "Telegram" vēsta kanāls "Astra" un ukraiņu kara monitoringa kanāli.
Naftas bāzē deg divi rezervuāri, vēsta kanāls "Supernova+". Ugunsgrēka atblāzma naktī bija redzama vairāku desmitu kilometru attālumā, vēsta kanāls "Exilenova+".
Krievija nav oficiāli apstiprinājusi uzbrukumu degvielas terminālim.
Feodosijas varasiestādes vienīgi norādīja, ka "patlabanējās situācijas dēļ" slēgta satiksme divu pilsētas ielu posmos, kā arī pa Kerčas šoseju.
Ugunsgrēka izcelšanos apstiprina NASA satelīta fiksētie siltuma dati.
Feodosijas naftas pārkraušanas terminālis ir lielākais Krimā.
Ukrainas Aizsardzības spēki jau iepriekš vairākkārt uzbrukuši šim terminālim. Kara gaitā cietuši 12 no 34 rezervuāriem.
Iepriekšējais trieciens Feodosijai tika veikts 28. janvārī.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 176 droniem
Krievija naktī uz trešdienu uzbrukusi Ukrainai ar 176 droniem, un Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 146 dronus, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Krievi uzbrukuši ar "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu droniem.
No 176 Krievijas raidītajiem droniem aptuveni 120 bija "Shahed" tipa trieciendroni.
Fiksēti 24 trieciendronu trāpījumi 12 vietās, atlūzas nogāzušās vienā apvidū, norādīja Gaisa spēki.
